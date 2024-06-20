МСБ ищет новые возможности для роста за рубежом — исследование Payoneer

МСБ сталкиваются со все большим количеством макроэкономических вызовов и прибегают к использованию технологий искусственного интеллекта, установления партнерств с большим количеством поставщиков и выходу на новые торговые маршруты для повышения эффективности. Об этом заявил генеральный директор Payoneer Джон Каплан, комментируя результаты исследования компании.

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Барометр амбиций бизнеса

По словам Каплана, 46% опрошенных нами МСБ уже имеют международную клиентскую базу, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Что изменилось

МСБ используют инструменты на базе ИИ и расширяют круг поставщиков для поддержания темпов своего роста.

Большинство опрошенных планируют или уже начали использовать ИИ для помощи в сфере обслуживания клиентов (62%), мерчандайзинга (64%), управления запасами (62%), создания контента (62%), анализа конкурентов (64%) и цепей поставок (63). %).

Что касается последнего, в качестве проактивного ответа на макроэкономические вызовы МСБ диверсифицируют свои цепи поставок, работая в среднем с 29 поставщиками (сюда входят также юридические фирмы и маркетинговые агентства), по сравнению с 21 поставщиками два года назад.

Около двух третей респондентов считают, что наличие диверсифицированной и международной сети поставщиков помогает защитить их бизнес от глобальных потрясений.

МСБ расширяет свою клиентскую базу, открывая новые торговые коридоры.

Два из пяти МСБ (40%) выбирают рынки Европы и Центральной Азии как приоритетные для расширения своей клиентской базы в течение следующих пяти лет по сравнению с 33% в 2023 году. Основные причины, по которым респонденты планируют расширяться в этих регионах, — это бизнес-возможности и доходы (45%), удовлетворение спроса клиентов (38%) и региональная близость (37%). Это составляющая общемировой тенденции к усилению диверсификации торговли в условиях продолжающейся торговой напряженности между Китаем и Северной Америкой, что затрудняет ведение бизнеса.

Выход на международные рынки предполагает преодоление препятствий — и МСБ готовятся к этим вызовам.

Более 40% респондентов считают, что они не готовы к таким глобальным событиям, как геополитические конфликты, бойкоты продукции и торговые войны по сравнению с 36% в 2023 году. Вопросы кибербезопасности также в приоритете: уменьшение рисков кибербезопасности, вероятно, становится ключевой бизнес-целью для МПБ (8% в 2023 году по сравнению с 13% в 2024 году, что в результате составляет увеличение на 63%).

Планы бизнеса

Несмотря на тяжелые условия ведения бизнеса, украинские МСБ демонстрируют значительный прогресс в расширении своего глобального присутствия.

61% клиентской базы украинских МСБ являются международными, что является одним из самых высоких показателей среди опрошенных стран. Для сравнения, по всему миру средняя доля международных клиентов составляет 46%.

Украинские МСБ диверсифицируют сеть клиентов и поставщиков, что свидетельствует об определенной устойчивости и гибкости перед внешними угрозами.

Аналогично среднемировым показателям, 63% респондентов из Украины считают, что наличие разнообразной и глобальной сети поставщиков помогает защитить малый бизнес от сбоев. Среднее количество поставщиков, с которыми работают украинские МПБ, увеличилось на 45% за последние два года — с 19,7 поставщика в 2022 году до 28,9 в 2024 году это: США (53%), Польша (23%) и Германия (20%).

Выход на глобальные рынки предоставляет МСБ ряд ощутимых преимуществ.

64% опрошенных отмечают увеличение доступа к новым клиентам, 58% сообщают о повышении эффективности инноваций, 53% упоминают об облегченном доступе к поставщикам, 52% видят лучшие финансовые показатели, а 50% отмечают доступ к высококачественным поставкам.

Кроме преимуществ, МСБ в Украине также сталкиваются с рядом барьеров на пути к международным рынкам.

Местные ограничения и санкции (41%) и внешние события/перебои (41%) считаются ключевыми препятствиями для расширения бизнеса. Владельцы малого бизнеса в Украине также сталкиваются с рядом препятствий, касающихся доступа к капиталу, включая высокий коэффициент задолженности по доходу (42%), нестабильные финансовые показатели (42%) и ограниченные личные или профессиональные сети (37%).

Как проводился опрос

Второй ежегодный Барометр амбиций МСБ от Payoneer содержит результаты опроса 3779 представителей МПБ на руководящих должностях (финансовые директора, генеральные директора, владельцы, руководители), демонстрирующие их прогресс, цели и барьеры на пути к успеху.

Опрос проводился совместно с Oxford Economics и охватил респондентов из 15 стран (Соединенные Штаты, Китай, Колумбия, Филиппины, Южная Корея, Индия, Вьетнам, Аргентина, Бразилия, Турция, Пакистан, Сербия, Бангладеш, Израиль и Украина). Опрос проходил в режиме онлайн в январе-феврале 2024 года.

Опрошенные предприятия являются важными двигателями экономики, поэтому мнение их руководителей является ценным источником информации о состоянии МСБ в мире.