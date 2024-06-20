ПУМБ Лизинг и представительство Stellantis в Украине начинают стратегическое сотрудничество

Первый Украинский международный Банк ( ПУМБ ) и Украинское представительство концерна Stellantis начинают стратегическое сотрудничество, чтобы предоставить потенциальным покупателям автомобилей лучшие условия. Причем как с точки широты модельного ряда доступных автомобилей, соотношения стоимости/комплектации, так и с точки зрения выгодных финансовых предложений, иногда играющих ключевую роль для окончательного решения клиента.

ПУМБ Лизинг и представительство Stellantis в Украине открывают программу финансового лизинга с выгодными условиями и дополнительными преимуществами. Новое предложение лизинга действует на автомобили всех ключевых брендов Stellantis Украина: PEUGEOT, CITROËN, OPEL и Jeep.

Крупные, динамичные и амбициозные компании всегда отыщут варианты выгодного сотрудничества. Особенно когда работа вместе может подарить выгодные предложения для украинцев и, таким образом, увеличить количество клиентов. Этот подход подтверждается началом нового сотрудничества Stellantis Украина и ПУМБ Лизинг, вместе реализующих новую лизинговую программу финансирования для автомобилей ключевых брендов Stellantis, а именно PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep.

Лизинг от ПУМБ доступен на максимально выгодных условиях: ставка финансирования начинается от 0,01% годовых, минимальный первый авансовый платеж составляет 20% стоимости автомобиля, срок финансирования может составлять от одного до пяти лет. Предложение выгодных финансовых условий от ПУМБ реализуется благодаря возможности сделок с собственными средствами, ведь Банк ПУМБ является одним из лидеров на рынке банковских услуг Украины и имеет существенные ресурсы.

Причем дальше сухих цифр еще есть множество других преимуществ новой финансовой программы лизинга от ПУМБ. Например, возможность выбирать график платежей: классический или сезонный — последний будет выгоден аграриям и другим компаниям, работающим от сезона к сезону. Также необходимо отметить разветвленную сеть отделений: более 200 отделений ПУМБ по всей Украине, что сулит удобство для клиентов в любом уголке нашей страны. Кроме того, клиентов поддерживает высокопрофессиональная команда сотрудников ПУМБ Лизинг и единая централизованная система контроля всех лизинговых соглашений.

Предложение лизинга от ПУМБ действует на различные автомобили, предлагаемые Stellantis Украина: легковые или коммерческие, внедорожники или фургоны, Бренды — PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep. Максимальная широта выбора позволяет клиенту выбрать тот автомобиль, который ему нравится и нужен для выполнения поставленных задач. При этом клиент может рассчитывать на все вышеперечисленные преимущества лизинга от ПУМБ, а также выгодные условия финансирования.

Обращайтесь к менеджерам ПУМБ Лизинг или официальным дилерам Брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep в Украине, выбирайте желаемую модель — и получайте выгодное финансирование от ПУМБ уже сейчас!