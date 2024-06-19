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19 июня 2024, 11:37 Читати українською

ФГИ избрал независимых членов наблюдательного совета PINbank

Фонд госимущества провел открытый конкурс среди кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета национализированного PINbank. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Фонд госимущества провел открытый конкурс среди кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета национализированного PINbank.

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На конкурс подалось 18 кандидатов. ФГИ выбрал троих. Это Александр Цыганок, Александр Панченко и Гия Гецадзе.

В начале июля состоится собрание акционеров PINbank, на котором должно утвердить избранных ФГИ независимых членов наблюдательного совета.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции к россиянину Евгению Гиннеру и взыскал в доход государства 88,89% акций PINbank. В начале 2024 года банк получил от Национального депозитария обновленный реестр акционеров, согласно которому владельцем акций стало государство в лице Фонда госимущества.

В мае глава ФГИ Виталий Коваль подтвердил, что фонд начал готовить национализированный PINbank к приватизации, хотя ранее в интервью LIGA.net заявлял, что банк не будут продавать.

О желании купить PINbank не раз заявляла Укрпочта, но НБУ выступал против этой покупки.

Источник: Минфин
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