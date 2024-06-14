IT-армия Украины остановила работу основного провайдера российских банков

В работе «Мастертел» — основного поставщика коммуникаций русских банков — несколько дней наблюдаются сбои. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма не могут предоставлять часть услуг из-за того, что их сервисы не работают», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря операции кибервойские россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года IТ-армия Украины приостановила работу московского метрополитена.