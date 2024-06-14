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14 июня 2024, 9:41 Читати українською

IT-армия Украины остановила работу основного провайдера российских банков

В работе «Мастертел» — основного поставщика коммуникаций русских банков — несколько дней наблюдаются сбои. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

В работе «Мастертел» — основного поставщика коммуникаций русских банков — несколько дней наблюдаются сбои.
Фото: freepik.com

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«Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма не могут предоставлять часть услуг из-за того, что их сервисы не работают», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря операции кибервойские россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года IТ-армия Украины приостановила работу московского метрополитена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
14 июня 2024, 10:27
#
Файні новини, красунчики!)
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0
Три літри
Три літри
14 июня 2024, 11:18
#
Збої це не «зупинили роботу».

«Альфа-Банк,

А ось цей текст з посиланням на український Сенс-банк який вже давно націоналізований — це взагалі дно, Романе.
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