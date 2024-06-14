В работе «Мастертел» — основного поставщика коммуникаций русских банков — несколько дней наблюдаются сбои. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
IT-армия Украины остановила работу основного провайдера российских банков
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«Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма не могут предоставлять часть услуг из-за того, что их сервисы не работают», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что благодаря операции кибервойские россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций.
Напомним
«Минфин» писал, что в марте 2024 года IТ-армия Украины приостановила работу московского метрополитена.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
«Альфа-Банк,
А ось цей текст з посиланням на український Сенс-банк який вже давно націоналізований — це взагалі дно, Романе.