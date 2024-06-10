Суд подтвердил законность взыскания Нацбанком с Бахматюка 1,8 миллиарда гривен

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы экс-владельца банка «Финансовая Инициатива» Олега Бахматюка и оставил по-прежнему решение суда первой инстанции о взыскании с него в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«В соответствии с постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что дает право Национальному банку получить исполнительные письма и начать процедуру принудительного взыскания средств с Олега Бахматюка в рамках исполнительного производства», — прокомментировал начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента Национальный банк Сергей Бойко.

В Нацбанке отмечают, что взысканные во исполнение судебного решения средства будут направляться на погашение долга банка «Финансовая Инициатива» по кредиту рефинансирования

Предыстория

Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива» в 2014 году заключил с Национальным банком договор о кредите рефинансирования для поддержания ликвидности на сумму 2 млрд грн.

Олег Бахматюк, являвшийся владельцем указанного финансового учреждения, в обеспечение возвращением банком кредита рефинансирования заключил с Национальным банком договор поручительства. Таким образом, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности финансового учреждения перед Национальным банком.

Поскольку владелец банка не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк обратился в Печерский районный суд города Киева с исковым заявлением о взыскании задолженности с Олега Бахматюка.

Печерский районный суд города Киева 13 июля 2023 принял решение о взыскании с Олега Бахматюка 1,8 млрд грн.

За время рассмотрения дела в суде за счет залогового имущества, предоставленного другими поручителями в обеспечение выполнения обязательств ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива» по договору рефинансирования, произошло частичное погашение задолженности по кредиту на сумму около 200 млн грн.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку по долгам ПАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО «Коммерческий Банк «Финансовая Инициатива». Общая сумма задолженности, которую Нацбанк взимает в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.