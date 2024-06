Эфир обошел биткоин по волатильности на 15%

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По мнению аналитиков, в ближайшей перспективе следует ожидать повышения спроса на эфир на фоне одобрения спотовых ETF-ETH в США.

В QCP Capital подчеркнули, что расхождение в волатильности началось после 23 мая, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила формы 19b-4 в заявках от эмитентов ETF на эфир.

Эксперты подчеркнули, что рынок демонстрирует позитивную динамику, несмотря на взлом криптовалютной биржи DMM Bitcoin.

«Еще одной причиной постоянного бычьего настроя является то, что спекулянты увеличивают длинные позиции по другим основным криптовалютам в ожидании одобрения спотовых биржевых фондов в ближайшем будущем», — добавили специалисты.

3/ This bullishness is likely to continue as the market waits for the ETH spot ETF to usher in new demand. The options market certainly reflects this with ETH vols still trading 15% over BTC vols.