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15 мая 2025, 12:37 Читати українською

США готовы отменить банковские правила, введенные после кризиса 2008 года

Власти США готовятся объявить о значительном снижении требований к банковскому капиталу, что станет одним из самых крупных изменений за последнее десятилетие. Это является частью процесса дерегулирования, проводимого администрацией президента Дональда Трампа. Об этом пишет FT.

Власти США готовятся объявить о значительном снижении требований к банковскому капиталу, что станет одним из самых крупных изменений за последнее десятилетие.
Фото: depositphotos

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Детали

По информации, полученной от источников, знакомых с ситуацией, в ближайшие месяцы регулирующие органы планируют снизить коэффициент дополнительного кредитного плеча.

Это правило требует от крупных банков иметь определенную сумму высококачественного капитала, которая должна соответствовать общей доле заемных средств. В эту сумму включаются различные активы, такие как кредиты, а также внебалансовые риски, например, деривативы.

Это правило было введено в 2014 году в рамках масштабных реформ, проведенных после финансового кризиса 2008−2009 годов.

Банковские лоббисты долгое время выступали против этого правила, утверждая, что оно наказывает кредиторов за владение даже низкорисковыми активами, такими как казначейские облигации США. Они также заявляли, что это мешает им содействовать торговле на рынке государственного долга, который оценивается в 29 триллионов долларов, и ослабляет их способность предоставлять кредиты.

«Наказание банков за владение активами с низким уровнем риска, такими как казначейские облигации, подрывает их способность поддерживать ликвидность рынка во время стресса, когда она наиболее необходима», — отметил Грег Баер, исполнительный директор лоббистской группы Bank Policy Institute.

«Регулирующие органы должны действовать сейчас, а не ждать следующего события», — добавил он.

Лоббисты ожидают, что регулирующие органы представят свои предложения по реформированию к лету.

Предполагаемое ослабление правил в отношении капитала происходит в то время, когда администрация Трампа сокращает регулирование во всех сферах, от экологической политики до требований к раскрытию финансовой информации.

Однако критики высказывают опасения относительно снижения требований к банковскому капиталу в текущей ситуации, учитывая недавнюю волатильность рынка и политические потрясения при администрации президента Дональда Трампа.

«Учитывая состояние мира, существуют всевозможные риски, в том числе для американских банков, связанные с ролью доллара и направлением развития экономики. Сейчас не самое подходящее время для ослабления требований к капиталу», — считает Николя Верон, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

По мнению аналитиков, снижение SLR станет благом для казначейского рынка и потенциально поможет администрации Трампа достичь своей цели по снижению стоимости заимствований, позволив банкам покупать больше государственного долга.

Это также побудит банки начать играть более важную роль в торговле казначейскими облигациями после того, как отрасль уступила место высокочастотным трейдерам и хедж-фондам в результате правил, введённых после финансового кризиса.

Ведущие политики США поддерживают идею смягчения правила SLR.

Скотт Бессинт, министр финансов США, заявил на прошлой неделе, что такая реформа является «приоритетной задачей» для основных банковских регуляторов — Федеральной резервной системы, Управления валютного контролёра и Федеральной корпорации страхования вкладов.

Председатель ФРС Джей Пауэлл также выразил свою поддержку этой идее. В феврале он заявил: «Нам нужно работать над структурой рынка казначейских облигаций, и частью этого решения может быть, и я думаю, что будет, снижение коэффициента дополнительного кредитного плеча».

В настоящее время восьми крупнейшим банкам США необходимо иметь так называемый капитал первого уровня — обыкновенные акции, нераспределённую прибыль и другие активы, которые в первую очередь покрывают убытки — в размере не менее 5% от их общего кредитного плеча.

К крупнейшим европейским, китайским, канадским и японским банкам предъявляются более низкие требования: для большинства из них требуется капитал в размере от 3,5 до 4,25% от общей суммы активов.

Лоббисты банков надеются, что США приведут свои требования к коэффициенту кредитного плеча в соответствие с международными стандартами.

Другой вариант, рассматриваемый регулирующими органами, — исключить активы с низким уровнем риска, такие как казначейские облигации и депозиты в центральных банках, из расчёта коэффициента кредитного плеча, как это временно произошло в течение года во время пандемии. Аналитики Autonomous недавно подсчитали, что повторное введение этого исключения высвободит около 2 триллионов долларов на балансах крупных кредиторов США.

Однако это сделает США международной аномалией, и регулирующие органы в Европе обеспокоены тем, что это может побудить кредиторов требовать аналогичного освобождения от налогов на вложения в суверенный долг еврозоны и казначейские облигации Великобритании.

Большинство крупных банков США в большей степени ограничены другими правилами, такими как стресс-тесты Федеральной резервной системы и требования к капиталу с учётом рисков, которые могут ограничить их выгоду от реформы SLR. Аналитики Morgan Stanley недавно подсчитали, что только State Street по-настоящему «ограничена» SLR.

«Приведение правил США в соответствие с международными стандартами дало бы крупным банкам больше возможностей для увеличения капитала, чем исключение казначейских облигаций и депозитов центральных банков из расчётов дополнительного коэффициента кредитного плеча», — сказал Шон Кэмпбелл, главный экономист лоббистской группы Financial Services Forum, представляющей восемь крупнейших банков США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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