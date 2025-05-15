К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 15 мая: евро на межбанке подешевел на 9 копеек
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Открытие 15 мая
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Закрытие 15 мая
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Изменения
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41,47/41,50
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41,47/41,50
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0
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46,55/46,57
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46,46/46,48
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9/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,79 грн. Евро покупают за 46,17 грн, а продают за 46,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,38−41,45, евро — 46,55−46,70 грн.
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Источник: Минфин
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