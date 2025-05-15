США и Катар подписали соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром на $1,2 трлн. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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Трамп также объявил об экономических сделках на общую сумму свыше $243,5 млрд между США и Катаром, включая продажу самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace компании Qatar Airways.

Ожидается, что соглашения «будут способствовать инновациям и процветанию будущих поколений, укрепят американское производственное и технологическое лидерство и выведут США на путь нового «золотого возраста», сообщил Белый дом.

В частности, в Катаре был заключен ряд соглашений. Boeing и GE Aerospace получили заказы от Qatar Airways, сделку на сумму $96 млрд на приобретение до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X американского производства, оснащенных двигателями GE Aerospace. Отмечается, что это самый большой заказ Boeing на широкофюзеляжные самолеты и самый большой заказ на самолеты 787.

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Согласно сообщению, компания McDermott имеет прочные партнерские отношения с Qatar Energy в продвижении критической энергетической инфраструктуры, с семью активными проектами стоимостью $8,5 млрд. McDermott является единственным поставщиком оффшорных компонентов для большого расширения производства СПГ в Катаре.

Parsons успешно выиграла 30 проектов стоимостью до $97 млрд. Эти обязательства способствовали значительному росту компании, поддерживая тысячи рабочих мест по всей территории Штатов и укрепляя лидерство Америки в области передовой инженерии и инноваций.

Quantinuum заключила соглашение о совместном предприятии с Al Rabban Capital, известной катарской компанией, об инвестировании до $1 млрд в передовые квантовые технологии и развитие рабочей силы в США.

Заключенные 14 мая оборонные соглашения закрепляют за Катаром закупку новейшей военной техники у двух ведущих оборонных компаний США.

Raytheon подписала соглашение на $1 млрд о приобретении Катаром возможностей борьбы с дронами. Это соглашение делает Катар первым международным заказчиком системы Raytheon Fixed Site для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

General Atomics заключила сделку на сумму около $2 млрд на приобретение Катаром системы беспилотных летательных аппаратов MQ-9B.

США и Катар также подписали заявление о намерениях по дальнейшему укреплению партнерства в области безопасности, в котором отмечены потенциальные инвестиции на сумму свыше $38 млрд.

Напомним

В 2024 году товарооборот между США и Катаром составил $5,64 млрд, из которых $3,8 млрд составил экспорт США, а $1,8 млрд — импорт Катара.