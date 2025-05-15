США и Катар подписали соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2025, 11:52 Читати українською

США и Катар подписали соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром на $1,2 трлн. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром на $1,2 трлн.
Фото: report.az

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Трамп также объявил об экономических сделках на общую сумму свыше $243,5 млрд между США и Катаром, включая продажу самолетов Boeing и двигателей GE Aerospace компании Qatar Airways.

Ожидается, что соглашения «будут способствовать инновациям и процветанию будущих поколений, укрепят американское производственное и технологическое лидерство и выведут США на путь нового «золотого возраста», сообщил Белый дом.

В частности, в Катаре был заключен ряд соглашений. Boeing и GE Aerospace получили заказы от Qatar Airways, сделку на сумму $96 млрд на приобретение до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X американского производства, оснащенных двигателями GE Aerospace. Отмечается, что это самый большой заказ Boeing на широкофюзеляжные самолеты и самый большой заказ на самолеты 787.

Читайте: США и Саудовская Аравия подписали соглашения и инвестиционные обязательства на $600 миллиардов

Согласно сообщению, компания McDermott имеет прочные партнерские отношения с Qatar Energy в продвижении критической энергетической инфраструктуры, с семью активными проектами стоимостью $8,5 млрд. McDermott является единственным поставщиком оффшорных компонентов для большого расширения производства СПГ в Катаре.

Parsons успешно выиграла 30 проектов стоимостью до $97 млрд. Эти обязательства способствовали значительному росту компании, поддерживая тысячи рабочих мест по всей территории Штатов и укрепляя лидерство Америки в области передовой инженерии и инноваций.

Quantinuum заключила соглашение о совместном предприятии с Al Rabban Capital, известной катарской компанией, об инвестировании до $1 млрд в передовые квантовые технологии и развитие рабочей силы в США.

Заключенные 14 мая оборонные соглашения закрепляют за Катаром закупку новейшей военной техники у двух ведущих оборонных компаний США.

Raytheon подписала соглашение на $1 млрд о приобретении Катаром возможностей борьбы с дронами. Это соглашение делает Катар первым международным заказчиком системы Raytheon Fixed Site для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

General Atomics заключила сделку на сумму около $2 млрд на приобретение Катаром системы беспилотных летательных аппаратов MQ-9B.

США и Катар также подписали заявление о намерениях по дальнейшему укреплению партнерства в области безопасности, в котором отмечены потенциальные инвестиции на сумму свыше $38 млрд.

Напомним

В 2024 году товарооборот между США и Катаром составил $5,64 млрд, из которых $3,8 млрд составил экспорт США, а $1,8 млрд — импорт Катара.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами