Эксперты назвали факторы роста Ethereum, в Bitwise советуют не вкладывать все только в биткоин: что нового

Standard Chartered и FalconX заключили партнерство для обслуживания институциональных криптоинвесторов

Брокерская компания FalconX заключила партнерство с банком Standard Chartered с целью расширения доступа к цифровым активам для институциональных клиентов. Об этом сообщает Decrypt со ссылкой на заявление.

В FalconX отметили, что привлекут банковскую инфраструктуру Standard Chartered и ее опыт на валютном рынке, чтобы облегчить институциональным клиентам доступ к цифровым активам. Сотрудничество стартует в Сингапуре, а затем планируется расширение на США и Ближний Восток.

Гендиректор FalconX Мэтт Лонг в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке считает, что это соглашение поможет компании эффективнее оказывать надежные банковские и валютные услуги клиентам, работающим с цифровыми активами.

Это объявление стало первым партнерством FalconX с глобальным традиционным банком на фоне более широкой волны интереса со стороны институциональных игроков к криптовалютам. Этому интересу способствовало, в частности, одобрение спотовых биткоин-ETF в США и растущий импульс в направлении глобального регулирования отрасли.

Эксперты Bernstein назвали факторы роста Ethereum

За месяц курс Ethereum вырос более чем на 63%, в данный момент цена пробила уровень в $2 700. Это обусловлено бумом стейблкоинов, трендом на токенизацию активов реального мира (RWA) и институционализацией L2, сообщает The Block со ссылкой на записку для клиентов инвестиционной компании Bernstein.

Эксперты компании Bernstein во главе с Гаутамом Чхугани считают, что такой рост обусловлен рядом факторов. Согласно их отчету, Ethereum «застрял посередине» между биткоином и решениями второго уровня — он проигрывает первой криптовалюте как средство сохранения стоимости и не подходит для спекулятивных розничных транзакций.

Однако эта ситуация стала меняться, говорится в записке компании. Нарратив «хранилищ стоимости» постепенно сходит на нет, а тренд внедрения платежей в стейблкоинах и RWA набирает обороты.

В качестве примеров последнего в компании привели покупку поставщика платежной инфраструктуры Bridge финтех-фирмой Stripe и слухи об интересе корпорации Meta к внедрению платежей в стейблкоинах.

При этом в обоих случаях, как со стейблкоинами, так и с RWA-продуктами, Ethereum выступает своеобразным прокси-решением. Помимо растущего интереса инвесторов к этим секторам эксперты Bernstein выделили также следующие факторы:

институционализация решений второго уровня В качестве примера в компании указали на покупку фирмы WonderFi платформой Robinhood. В Bernstein полагают, что в ближайшей перспективе крупные брокеры могут предложить своим клиентам токенизированные акции на базе решений второго уровня;

закрытие коротких позиций по Ethereum Как отметили эксперты, за последние 12−18 месяцев эти контракты использовались как дельта-нейтральный хедж. Постепенное изменение нарративов Ethereum нивелирует отставание этого актива от биткоина и Solana, заставляющего закрывать эти позиции, отметили в компании.

В общем, в Bernstein положительно оценивают рост Ethereum, поскольку, по мнению аналитиков компании, это «оживит» розничную торговлю и повысит ее объемы.

На момент написания новости Ethereum торгуется на уровне $2 570. За сутки актив снизился на 3,8%, однако за неделю вырос на 34%.

Эксперты фиксируют возврат розничных инвесторов в биткоин

На фоне стабилизации курса биткоина активность розничных инвесторов снова растет. Об этом сообщили аналитики CryptoQuant, указав на возобновление доверия к рынку, которое может стать дополнительным триггером для дальнейшего роста.

Специалисты отметили, что хотя розница не всегда входит в самый удачный момент, ее поведение является важным индикатором настроений рынка. Массовый интерес создает эффект положительной обратной связи, усиливая давление покупателей.

К розничным аналитикам отнесли пользователей с балансом до $10 000. По их данным, соответствующая метрика спроса выросла на 3,4% в период с 28 апреля по 13 мая.

При сохранении бычьего импульса аналитики прогнозируют дальнейший рост активности, что создаст предпосылки для новой волны принятия актива.

«Можно ожидать увеличения количества активных адресов, UTXO, новых кошельков и общего объема транзакций — это свидетельствует об устойчивом расширении экосистемы», — отметили в CryptoQuant.

В Bitwise советуют не вкладывать все только в биткоин

Несмотря на статус биткоина как цифрового золота, инвесторам следует рассматривать и другие криптоактивы. Такое мнение высказал инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган.

Он напомнил, что курс Ethereum за неделю вырос на 37% благодаря активации хардфорка Pectra и всеобщему инвесторскому аппетиту к рисковым активам. Это, по словам Хоугана, оживило дискуссии о целесообразности диверсификации криптопортфелей.

Специалист сравнил текущую ситуацию с интернет-рынком 2004 года: тогда лидерство Google не помешало Amazon и Netflix стать еще прибыльнее.

«Биткоин — король рынка: он лидирует по капитализации и ликвидности. Но блокчейн — как интернет — универсальная технология. Она позволяет не только хранить деньги, но и создавать приложения, токенизировать активы и трансформировать бизнес модели», — отметил Хоуган.

По его мнению, блокчейн-экосистема повторяет траекторию интернета: биткоин концентрируется на денежной функции, в то время как Ethereum и Solana развивают DeFi, токенизацию и инфраструктуру Web3.

«До 2030 года сложно предсказать, какой актив покажет лучшую динамику. Но если вы верите, что блокчейн изменит мир, диверсификация является логичным шагом», — подчеркнул эксперт.

Хоуган добавил: тем, кто видит в криптовалюте исключительно защиту от инфляции, действительно достаточно инвестировать в биткоин. В то же время другим следует распределять капитал между несколькими активами, не пытаясь угадать будущего победителя.

«97% активных фондов проиграют индексным. В крипте эта реальность еще более очевидна: лучше инвестировать в общую картину, чем играть в выбор чемпиона», — резюмировал Хоуган.