Потери до $400 миллионов: Криптобиржа Coinbase подтвердила большую утечку данных

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2025, 19:32 Читати українською

Потери до $400 миллионов: Криптобиржа Coinbase подтвердила большую утечку данных

Американская криптовалютная биржа Coinbase подтвердила утечку данных пользователей, которая привела к краже клиентских средств на десятки миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи.

Американская криптовалютная биржа Coinbase подтвердила утечку данных пользователей, которая привела к краже клиентских средств на десятки миллионов долларов.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что злоумышленники потребовали $20 млн в обмен на молчание, но Coinbase отказалась платить и объявила вознаграждение в такой же сумме за информацию, которая поможет установить преступников и добиться их ареста.

Coinbase сообщила о масштабной кибератаке, во время которой группа преступников подкупила сотрудников зарубежного колл-центра криптобиржи и получила доступ к данным части клиентов. Биржа утверждает, что речь идет о менее чем 1% от общего количества пользователей.

Какие данные получили мошенники

В компании отметили, что в руки мошенников попали следующие данные клиентов:

  • имя, адрес, телефон и электронный адрес;
  • замаскированный номер социального страхования (только последние 4 цифры);
  • замаскированные номера банковских счетов и некоторые идентификаторы банковских счетов;
  • изображение государственных документов, удостоверяющих личность (например, водительские права, паспорт);
  • данные аккаунта (снимки баланса и история транзакций);
  • ограниченные корпоративные данные (включая документы, учебные материалы и сообщения, доступные для агентов поддержки).

Криптобиржа подчеркнула, что пароли, ключи и доступ к средствам не были скомпрометированы, а инцидент не оказал существенного влияния на операционную деятельность. В настоящее время продолжается расследование, сумма ущерба может быть пересмотрена.

Отметим, что за день огласки об инциденте Coinbase направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет о хакерской атаке. Компания оценивает возможные затраты на расследование, компенсацию и усиление защиты в диапазоне от $180 млн до $400 млн.

Представители криптобиржи также заявили, что пострадавшие пользователи получат компенсации, если в результате утечки перевели средства мошенникам. Coinbase усилила меры защиты для скомпрометированных аккаунтов и объявила о вынужденном запуске колл-центра в США.

Известный криптодетектив ZachXBT, который еще в прошлом году заявлял о проблеме с кражей средств у клиентов Coinbase, сообщил, что только за первые 7 дней мая было украдено около $45 млн.

В конце марта он писал, что Coinbase столкнулась с проблемой мошенничества с использованием социальной инженерии на сумму $300 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что Coinbase готовится войти в индекс S&P 500 как первая криптокомпания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами