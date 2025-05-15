Потери до $400 миллионов: Криптобиржа Coinbase подтвердила большую утечку данных

Американская криптовалютная биржа Coinbase подтвердила утечку данных пользователей, которая привела к краже клиентских средств на десятки миллионов долларов . Об этом сообщает пресс-служба криптобиржи .

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Отмечается, что злоумышленники потребовали $20 млн в обмен на молчание, но Coinbase отказалась платить и объявила вознаграждение в такой же сумме за информацию, которая поможет установить преступников и добиться их ареста.

Coinbase сообщила о масштабной кибератаке, во время которой группа преступников подкупила сотрудников зарубежного колл-центра криптобиржи и получила доступ к данным части клиентов. Биржа утверждает, что речь идет о менее чем 1% от общего количества пользователей.

Какие данные получили мошенники

В компании отметили, что в руки мошенников попали следующие данные клиентов:

имя, адрес, телефон и электронный адрес;

замаскированный номер социального страхования (только последние 4 цифры);

замаскированные номера банковских счетов и некоторые идентификаторы банковских счетов;

изображение государственных документов, удостоверяющих личность (например, водительские права, паспорт);

данные аккаунта (снимки баланса и история транзакций);

ограниченные корпоративные данные (включая документы, учебные материалы и сообщения, доступные для агентов поддержки).

Криптобиржа подчеркнула, что пароли, ключи и доступ к средствам не были скомпрометированы, а инцидент не оказал существенного влияния на операционную деятельность. В настоящее время продолжается расследование, сумма ущерба может быть пересмотрена.

Отметим, что за день огласки об инциденте Coinbase направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет о хакерской атаке. Компания оценивает возможные затраты на расследование, компенсацию и усиление защиты в диапазоне от $180 млн до $400 млн.

Представители криптобиржи также заявили, что пострадавшие пользователи получат компенсации, если в результате утечки перевели средства мошенникам. Coinbase усилила меры защиты для скомпрометированных аккаунтов и объявила о вынужденном запуске колл-центра в США.

Известный криптодетектив ZachXBT, который еще в прошлом году заявлял о проблеме с кражей средств у клиентов Coinbase, сообщил, что только за первые 7 дней мая было украдено около $45 млн.

В конце марта он писал, что Coinbase столкнулась с проблемой мошенничества с использованием социальной инженерии на сумму $300 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что Coinbase готовится войти в индекс S&P 500 как первая криптокомпания.