Банк JPMorgan провел первую транзакцию на публичном блокчейне

Банк JPMorgan провел свою первую транзакцию в публичном блокчейне. Соглашение состоялось при участии проектов Chainlink и Ondo Finance, сообщает Fortune .

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В мае 2025 года блокчейн-подразделение банка Kinexys инициировало перевод средств между двумя счетами в частной сети JPMorgan. Это было сделано для покупки токенизированных казначейских облигаций в публичной сети Ondo. Для транзакции банк использовал Chainlink, говорится в заявлении.

По словам Нелли Зальцман, руководительницы платежных решений в Kinexys, банк сформировал полноценную инфраструктуру для таких сделок. Соучредитель Chainlink Сергей Назаров подтвердил, что инициатива уже на пути к полноценному запуску, а не является очередным «доказательством концепции».

Руководитель направления токенизации в Chainlink Labs Колин Каннингем подчеркнул, что транзакция JPMorgan стала «первым случаем, когда глобальный банк подключил свою основную платежную инфраструктуру к публичному блокчейну».

«Это фундаментальный шаг к будущему, в котором реальные активы — в частности гособлигации США — смогут свободно перемещаться между государственными и частными сетями», — отметил Каннингем.