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2 июня 2024, 10:19 Читати українською

В «Дие» можно будет исправить данные в реестре о месте жительства. Сейчас проходит бета-тестирование

В «Дие» началось бета-тестирование услуги по правке данных о месте жительства в реестре без посещения госучреждений. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

В «Дие» началось бета-тестирование услуги по правке данных о месте жительства в реестре без посещения госучреждений.
Фото: slovoidilo.ua

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«Нашли ошибку в выписке о месте жительства или не можете его сформировать — нужно актуализировать информацию в Реестре территориального общества. Сообщите об ошибках данных в несколько кликов в «Дие», без визитов в учреждения. Присоединяйтесь к бета-тесту нового сервиса «Дии», — говорится в сообщении.

В каких случаях понадобится услуга

  • ошибка при заказе выписки о месте жительства;
  • неактуальное место жительства, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о месте жительства;
  • смена фамилии;
  • нет места жительства в паспорте в «Дие», хотя вы зарегистрированы;
  • неправильная дата регистрации в паспорте в «Дие».

Читайте также: В «Дие» снова работает услуга перерегистрации авто и обмена водительского удостоверения

Кто может присоединиться к бета-тесту

  • гражданин Украины от 14 лет
  • имеет ID-карту или биометрический загранпаспорт.
  • имеет верифицированный налоговый номер
  • зарегистрирован на портале «Дия».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

В «Дие» также обратили внимание, что сервис пока недоступен в Одессе, Николаеве и некоторых общинах из временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Полный перечень — по ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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