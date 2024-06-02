В «Дие» можно будет исправить данные в реестре о месте жительства. Сейчас проходит бета-тестирование

В «Дие» началось бета-тестирование услуги по правке данных о месте жительства в реестре без посещения госучреждений. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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«Нашли ошибку в выписке о месте жительства или не можете его сформировать — нужно актуализировать информацию в Реестре территориального общества. Сообщите об ошибках данных в несколько кликов в «Дие», без визитов в учреждения. Присоединяйтесь к бета-тесту нового сервиса «Дии», — говорится в сообщении.

В каких случаях понадобится услуга

ошибка при заказе выписки о месте жительства;

неактуальное место жительства, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о месте жительства;

смена фамилии;

нет места жительства в паспорте в «Дие», хотя вы зарегистрированы;

неправильная дата регистрации в паспорте в «Дие».

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Кто может присоединиться к бета-тесту

гражданин Украины от 14 лет

имеет ID-карту или биометрический загранпаспорт.

имеет верифицированный налоговый номер

зарегистрирован на портале «Дия».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

В «Дие» также обратили внимание, что сервис пока недоступен в Одессе, Николаеве и некоторых общинах из временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Полный перечень — по ссылке.