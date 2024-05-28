Открывайте депозиты в ПУМБ сейчас и воспользуйтесь шансом получить выгодные* условия размещения депозитов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 мая 2024, 13:10 Читати українською

Открывайте депозиты в ПУМБ сейчас и воспользуйтесь шансом получить выгодные* условия размещения депозитов

С 1 июня 2024 года ставки по срочным вкладам ПУМБ в гривне сроком от 3 до 18 месяцев будут изменены. Ставки по депозитам в иностранной валюте остаются по-прежнему.

Для сравнения — текущие и новые (с 1.06.2024 г.) процентные ставки:

Причина уменьшения ставок — решение Правления Национального банка Украины по снижению учетной ставки с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

Депозиты можно открыть как в отделении банка, так и в приложении ПУМБ Online. Сервис доступен как существующим, так и новым клиентам — необходимо скачать приложение, зарегистрироваться с помощью Дії, BankID, ID-карты или паспорта и открыть счет в банке.

ПУМБ доверяют — в апреле 2024 г. размер депозитного портфеля ПУМБ в гривне достиг рекордной отметки в 20 млрд грн. Согласно данным НБУ на 1 апреля 2024 года, ПУМБ вошел в ТОП-3 банков Украины по размеру срочного депозитного портфеля клиентов-физлиц в гривне.

ПУМБ помогает — с начала полномасштабного вторжения, банк перечислил более 530 млн грн на помощь ЗСУ, волонтерские проекты, помощь пострадавшим и другие социальные инициативы. Также, банк вошел в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в банковском секторе, перечислив в государственный бюджет более 7,5 млрд грн.

__________________________________________________

*Под выгодными процентными ставками подразумеваются текущие ставки в отношении тех, которые будут действовать с 1 июня 2024 по срочным депозитам ПУМБ в гривне сроком от 3 до 18 месяцев.

**Все ставки указаны с учетом программы лояльности.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+29
seaman
seaman
28 мая 2024, 13:17
#
Ещё введут военный налог 5% и конечно все будут терпеливо наблюдать, как сгорает их гривна на депо под 13%.
+
0
veritas69
veritas69
28 мая 2024, 13:25
#
Верю что гривна будет по 37 к концу лета
+
0
chc788
chc788
28 мая 2024, 13:33
#
К кінцю літа завжді гривня починала падати, а кріпла на початку літа. Мабуть ви щось знаєте …хоча ми вже через це проходили 42 і вниз до 36.
+
0
junius
junius
28 мая 2024, 14:02
#
То сьогодні - це початок літа, чи вже кінець?=)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает OksanaMA и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами