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28 мая 2024, 9:47 Читати українською

Китай создал инвестфонд на $47,5 млрд для развития производства микросхем

Китай создал свой третий запланированный государственный инвестиционный фонд для развития своей полупроводниковой промышленности с уставным капиталом в 344 млрд. юаней ($47,5 млрд.). Об этом говорится в заявлении в государственном реестре компаний, сообщает Reuters.

Китай создал свой третий запланированный государственный инвестиционный фонд для развития своей полупроводниковой промышленности с уставным капиталом в 344 млрд. юаней ($47,5 млрд.).
Фото: freepik.com

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Отмечается, что сотни миллиардов юаней, инвестированных в этот сектор, демонстрируют стремление президента Си Цзиньпина добиться самообеспечения Китая полупроводниками.

Это приобрело актуальность после того, как США ввели ряд мер экспортного контроля за последние несколько лет, мотивируя это опасениями, что Пекин может использовать передовые чипы для усиления своего военного потенциала.

Третья фаза Китайского инвестиционного фонда индустрии интегральных схем была официально создана 24 мая и зарегистрирована в Пекинском муниципальном управлении по регулированию рынка.

Третий этап станет крупнейшим из трех фондов, запущенных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных микросхем, известным как Большой фонд.

Министерство финансов Китая является крупнейшим акционером фонда с 17% акций и уплаченным капиталом в 60 млрд. юаней, по данным Tianyancha, китайской компании базы данных информационных компаний. China Development Bank Capital является вторым по величине акционером с долей 10,5%.

Кроме них, участниками фонда являются еще 17 организаций, среди которых пять крупных банков Китая: Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China и Bank of Communications, взнос каждого из которых составляет около 6% от общего капитала.

Первая фаза фонда была создана в 2014 году с уставным капиталом 138,7 млрд юаней, а вторая фаза — в 2019 году из 204 млрд юаней.

Большой фонд предоставил финансирование двум крупнейшим литейным заводам Китая, Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителю флэш-памяти, и ряду меньших компаний и фондов.

Одна из основных сфер, на которой будет сосредоточен третий этап фонда, — оборудование для производства микросхем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
28 мая 2024, 9:56
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Запад в погоне за сверхприбылями вырастил коммуняцко-террористического монстра!!!
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