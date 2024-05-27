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27 мая 2024, 11:28 Читати українською

С начала года 10 тысяч предпринимателей получили доступные кредиты более чем на 39 млрд грн

С начала 2024 года 10 тысяч предпринимателей получили кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 39,2 млрд гривен. 22% этих кредитов банки выдали предприятиям, работающим в зоне высокого военного риска. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

С начала 2024 года 10 тысяч предпринимателей получили кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 39,2 млрд гривен. 22% этих кредитов банки выдали предприятиям, работающим в зоне высокого военного риска.
Фото:depositphotos

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Сколько выдано кредитов

На прошлой неделе предприниматели получили 434 доступных кредита на сумму 1,4 млрд гривен. С начала действия программы (февраль 2020) было выдано 89 тысяч кредитов на сумму 306 млрд гривен.

С начала 2024 года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств — на 15 млрд грн, 8,6 млрд грн кредитов банки выдали бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска, 8,2 млрд грн — перерабатывающим предприятиям, 6,3 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Читайте: «Доступные кредиты 5−7−9%» урезали: кто выпал из программы и какие альтернативы

Кто чаще всего берет кредиты

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

  • сельского хозяйства (47%);
  • оптовой и розничной торговли (25%);
  • перерабатывающей индустрии (18%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (40,8 тыс.), Ощадбанк (13,7 тыс.) и Райффайзен Банк Аваль (5,4 тыс.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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