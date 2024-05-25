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25 мая 2024, 13:04 Читати українською

ESG-фонды впервые пережили отток средств

Инвесторы впервые за недолгое время существования ESG-фондов вывели из них больше средств, чем вложили, пишет Financial Times (FT) со ссылкой данные EPFR. Всего с начала года отток составил $38,5 млрд.

Инвесторы впервые за недолгое время существования ESG-фондов вывели из них больше средств, чем вложили, пишет Financial Times (FT) со ссылкой данные EPFR.
Фото:depositphotos

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Что происходит на рынке

В целом рынок коллективных инвестиций растет. С начала 2024 года глобальные фонды ценных бумаг, которые не нацелены на ESG-инвестиции, получили $216 млрд, согласно данным EPFR, которые приводит FT.

Резкий отток мог быть вызван низкой доходностью акций многих компаний чистой энергетики, ростом цен на сырье и негативным настроем на рынках США, отмечает издание.

Как считает стратег Societe Generale Артур ван Слоотен, отток капитала из ESG-фондов происходит во многом из-за недостаточной эффективности многих индексов ESG.

По его словам, управляющим компаниям нужен «капитальный пересмотр» стратегии. И в первую очередь, необходимо изменить концепцию полного исключения определенных секторов и снизить чрезмерный фокус на некоторые отрасли, такие как солнечная и ветряная энергетика.

В 2023 году чистый приток составил чуть менее $17 млрд, при совокупном нетто-оттоке из всех фондов ценных бумаг в $19 млрд.

В предыдущие годы ESG-фонды показывали гораздо более солидный результат. В 2022 году они привлекли более $68 млрд, а в 2021 году инвесторы вложили в них более $300 млрд, что стало максимальным притоком для этого вида фондов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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