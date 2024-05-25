Российским банкам закрыли более половины счетов в долларах и евро по всему миру

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Детали

С начала 2022 года число валютных корреспондентских счетов банков рф в долларах США и евро сократилось на 55%.

Процесс, который начался с первой волной западных санкций, отрезавшей от системы SWIFT крупнейшие российские госбанки, не стихает, признает регулятор: за период с октября 2023 года по апрель 2024-го кредитным организациям рф закрыли еще 17% корсчетов.



«В отчетный период продолжилась тенденция сокращения корреспондентских связей в токсичных валютах с банками-нерезидентами», — пишет ЦБ, добавляя, что страны, которые кремль называет «дружественными», также не спешат наводить финансовые мосты с москвой.



Положительная динамика корреспондентских отношений в валютах «дружественных» стран замедлилась в связи с санкциями, принятыми США в декабре 2023 года и осложнившими взаимодействие российских банков с зарубежными партнерами, говорится в обзоре.



Речь идет о новых полномочиях американского Минфина, который отныне может вводить санкции, вплоть до отключения долларовых расчетов, против любых банков мира, которые содействуют российскому ВПК. Угроза включения в «черные списки» уже заставила банкиров в Турции, ОАЭ и Китае блокировать платежи в адрес российских компаний.



В результате поставки в рф импортных товаров начали сокращаться — на 18%, по данным ЦБ рф на май. Китай — ключевой торговый партнер Кремля, обеспечивающий половину всего импорта в рф, — срезал поставки почти на 15%, импорт турецких товаров упал на треть.



Российские экспортеры продолжают продавать на рынке валюту, следуя президентскому указу: в марте они «выбросили» на рынок $13 млрд, в апреле $13,2 млрд. По сравнению с началом года продажи даже выросли, указывает ЦБ: в январе и феврале это было $11,7 млрд в месяц.



Однако валютная выручка все чаще «зависает» за рубежом из-за отказа банков обрабатывать платежи, следует из статистики регулятора: за январь-апрель иностранные активы российских компаний подскочили на $33,2 млрд. Это произошло, в том числе из-за «лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности», отмечал ЦБ, отчитываясь по платежному балансу экономики в мае. Пик проблем пришелся на март, когда за рубежом «застряли» $15,5 млрд.



Валюты в россии становится все меньше, и это касается даже юаней, признает центробанк: с декабря, когда платежи столкнулись с проблемами, у российских банков наблюдается снижение ликвидных активов в китайской валюте. В результате банки, которые в прошлом году были «донорами», снабжая юанями «коллег», сами столкнулись с необходимостью искать китайскую валюту.