Криптобиржа FTX провела аукцион по продаже Solana — Bloomberg

Обанкротившаяся американская криптовалютная биржа FTX завершила аукцион по продаже токенов Solana крупным компаниям и фондам со значительной скидкой на сумму $2,6 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По словам двух людей, знакомых с ситуацией, пожелавших остаться неизвестными, поскольку результаты аукциона не публичны, компания Figure заплатила около $80 млн за блок из 800 000 монет Solana.

Один человек добавил, что Figure заплатил примерно $102 за одну монету, что значительно дешевле, чем на рынке. В настоящее время цена Solana составляет около $167. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Pantera Capital также купила токены на последнем аукционе, по словам двух людей, знакомых с ситуацией, отказавшихся сказать, какую цену заплатила фирма.

Стоит отметить, что криптовалютная биржа FTX является одним из самых крупных ходлеров Solana. В марте она содержала около 41,1 млн SOL.

Напомним

«Минфин» писал, что криптобиржа FTX вернет деньги почти всем клиентам.

В конце апреля FTX провела распродажу Solana ниже рыночной цены. Компания реализовала 1,8 млн SOL по курсу около $100.

По итогам предыдущего аукциона администраторы биржи продали монеты на $1,9 млрд с дисконтом в 62% (25−30 млн SOL по $64), вызвав возмущение у кредиторов.

План предусматривает полную выплату всем негосударственным кредиторам на основе стоимости их требований, определенной судом, а также соглашение о субординации с государственными кредиторами, которое позволит уплачивать долг по ставке 9%.