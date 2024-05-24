67% украинок считают, что в браке должны работать оба

Взаимоотношения в браке — хрупкая конструкция, на устойчивость которой, среди прочего, влияет и распределение ролей в семье. Кто-то ищет вторую половину для традиционных патриархальных отношений, когда мужчина зарабатывает деньги, а женщина поддерживает быт и занимается детьми. Кто-то предпочитает современный эмансипированный подход, считая, что оба супруга должны работать и поровну делить домашние обязанности. Чтобы определить, каковы настроения в украинском обществе, сайт знакомств UkrDate провел соответствующий опрос среди пользователей, которые пока находятся в поиске семейного счастья.

Представления украинцев о «трудовом равноправии»

В исследовании приняли участие 19 077 мужчин и женщин в возрасте от 25 до 65 лет, проживающие в разных регионах Украины. 64% опрошенных высказались за трудовое равноправие, когда оба супруга работают, одновременно разделяя домашние обязанности, заботу о детях, домашних питомцах и другие бытовые вопросы.

Противоположной точки зрения придерживается 34% респондентов, считая, что залогом счастливого брака является традиционное распределение обязанностей. При таком подходе карьеру должен делать один партнер (чаще всего, мужчина), а женщина остается дома, обеспечивая уют. Еще 2% опрошенных не смогли сформулировать свое отношение к проблеме.

С гендерной точки зрения сторонники равноправия распределились неравномерно. Большинство в этой группе составили женщины (67%), для которых ценна возможность работать, поднимаясь по карьерной лестнице. Чаще всего в пользу этой идеи высказывались респондентки в возрасте от 36 до 45 лет, которые хотят реализовать свои возможности не только в семейных отношениях. В то же время в «группе равноправия» только 33% составляют мужчины.

Гендерные аспекты рынка труда в Украине

Вместе с тем желание работать и необходимость зарабатывать деньги часто не совпадают, что подтверждается статистикой занятости и безработицы. Согласно последним доступным данным Укрстата за 2021 год, в стране работало 8.2 млн мужчин (53%) и около 7,4 млн женщин (47%), то есть почти поровну.

В этой статистике интересно то, что среди работодателей количество женщин превышает количество мужчин (104 тыс. против 74 тыс. чел.), что отражает их стремление и возможность к самореализации в бизнесе. Аналогичная ситуация и среди самозанятых, где женщин на 30 тысяч больше.

Следует учесть, что данные Укрстата не учитывают семейное положение работающих, но зато они подтверждают, что на «белом» рынке труда у женщин есть все шансы сделать карьеру как в качестве наемного работника, так и в роли работодателя.

На пути к трудовому равноправию супругам может встретиться еще одна сложность, обусловленная особенностями отечественного рынка труда. Согласно информации от Государственной службы занятости, безработица среди женщин намного выше, чем среди мужчин.

Так, по данным за 2022−2023 годы, среди официально зарегистрированных в Украине безработных подавляющее большинство составляют женщины. В первой половине 2022 года их количество составляло около 173 тысяч человек (61%), в то время как безработных мужчин насчитывалось около 81 тысячи (39%).

В первой половине 2023 года ситуация изменилась: если раньше на 1 безработного мужчину приходилось 2 безработные женщины, то по состоянию на май 2023 года это соотношение выросло до 3,4.

Вероятнее всего, такой дисбаланс является следствием военных действий, нарушенных миграционных потоков, роста количества беженцев и временных переселенцев и пр.

Сравнение предпочтений пользователей из Украины и других стран

В рамках проекта по изучению представлений украинцев о «трудовых ролях» в семье сайт знакомств UkrDate сравнил состояние в Украине и некоторых зарубежных странах. Среди всех опрошенных за трудовое равноправие выступило около 21% мужчин и 43% женщин.

В обеих категориях Украина значительно отстает от европейских и североамериканских стран. Меньше всего разрыв с Польшей, где 54% женщин стремятся зарабатывать деньги, разделяя с супругом домашние обязанности. В Канаде насчитывается 62% сторонниц самодостаточности в браке, а в Германии и США делать карьеру старается, соответственно, 72% и 77% женщин.

У мужчин разрыв еще больше. Если в Украине за то, чтобы оба супруга работали, высказался всего 21% мужчин, то в Германии, Канаде и США эта доля составляет около 70% — в 3,3 раза выше. Это сравнение показывает существенные различия в менталитете.

Если в странах «победившей эмансипации» супруги воспринимают право жены на работу как должное и не только поддерживают его, но и сами действуют в парадигме равноправия, то в Украине большая часть мужчин еще придерживается традиционных взглядов на семью. Многие считают, что домашний уют, вкусная еда, присмотр за детьми — все это должно лежать на плечах супруги, а обеспечение деньгами является обязанностью мужского пола.

Насколько финансовая состоятельность важна для мужчин, показал один из предыдущих опросов UkrDate, в ходе которого компания изучала, о чем украинцы врут на сайтах знакомств. Оказалось, что 13% респондентов завышают свои доходы, чтобы казаться более привлекательным партнером.

Чаще всего таким приемом пользуются мужчины в возрасте от 35 лет, проживающие в крупных городах. Вероятно, большинство из них является сторонниками патриархальных отношений в семье. При этом радует относительно невысокий процент таких респондентов, ведь от честности на этапе знакомства во многом зависят его перспективы.

Выводы

Результаты опроса показывают, что в Украине существуют две противоположные точки зрения на роль женщины в семье. Около трети женщин и двух третей мужчин считают оптимальной традиционно-патриархальную модель, когда жена заботится о доме, а супруг обеспечивает финансовую состоятельность. Что интересно, к этой идее наиболее благосклонно относятся женщины в возрасте 46−55 лет.

Сторонниками противоположной идеи «трудового равноправия» являются 67% женщин и 33% мужчин, причем наиболее активную часть женской аудитории составляет возрастная категория от 36 до 45 лет. По мнению представителей UkrDate, это свидетельствует об определенной эволюции сознания и тяге молодых женщин к самостоятельности и реализации.

В целом же аудитория сайта знакомств остается разнообразной как по отношению к трудовым ролям, так и в других сферах, что позволяет каждому пользователю найти свою половину, с которой будет комфортно общаться и создавать семью.

Справка. Сайт UkrDate — один из лидеров украинского рынка знакомств с охватом в 1 миллион активных пользователей как в Украине, так и за рубежом: в Европе, Израиле и Северной Америке. Проект израильской компании Dabltech активно использует опросы для изучения аудитории с целью улучшения сервиса и повышения шансов на удачное знакомство.