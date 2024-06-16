Корпоративный мессенджер Slack заморозит аккаунты россиян

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Что известно

Решение принято из-за недавних санкций США, которые касаются предоставления программного обеспечения и IT-услуг, говорится в рассылке компании.

Заморозка затронет аккаунты, которые «базируются в россии, преимущественно используются клиентами из россии или иным образом связаны с распространением в россии».

По словам исполнительного директора «МТС Линк» Павла Потехина, доступа лишатся даже те компании, которые купили лицензию на использование Slack за границей.

Напомним

12 июня Минфин США запретил предоставлять услуги в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам, находящимся в россии.

Решение вступит в силу 12 сентября. Тогда же были введены санкции против московской биржи, а также более 200 юридических и свыше 30 физических лиц.

Глава ведомства Джанет Йеллен отметила, что новые меры ударят по возможности москвы извлекать выгоду из доступа к иностранным технологиям и обходить уже действующие ограничения, а также повысят риск вторичных санкций для финансовых институтов, продолжающих работать с российской военной экономикой.

Slack не впервые отключает своих клиентов в россии в связи с международными санкциями из-за политики головной компании Salesforce. Первая волна блокировок была проведена сразу после начала вторжения в Украину — в марте 2022 года. Она затронула компании, попавшие в черные списки США. В том числе с заморозкой аккаунтов столкнулись работники «Сбера».

В феврале 2024 года сообщалось, что Slack разослал российским пользователям уведомления о блокировке аккаунтов, зарегистрированных на email-адреса в зоне.ru.