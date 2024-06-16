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16 июня 2024, 13:07 Читати українською

Корпоративный мессенджер Slack заморозит аккаунты россиян

Корпоративный мессенджер Slack уведомил российских пользователей, что их учетные записи будут заблокированы через 30 дней. Об этом пишет Moscow times.

Корпоративный мессенджер Slack уведомил российских пользователей, что их учетные записи будут заблокированы через 30 дней.
Фото:depositphotos.

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Что известно

Решение принято из-за недавних санкций США, которые касаются предоставления программного обеспечения и IT-услуг, говорится в рассылке компании.

Заморозка затронет аккаунты, которые «базируются в россии, преимущественно используются клиентами из россии или иным образом связаны с распространением в россии».

По словам исполнительного директора «МТС Линк» Павла Потехина, доступа лишатся даже те компании, которые купили лицензию на использование Slack за границей.

Напомним

12 июня Минфин США запретил предоставлять услуги в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам, находящимся в россии.

Решение вступит в силу 12 сентября. Тогда же были введены санкции против московской биржи, а также более 200 юридических и свыше 30 физических лиц.

Глава ведомства Джанет Йеллен отметила, что новые меры ударят по возможности москвы извлекать выгоду из доступа к иностранным технологиям и обходить уже действующие ограничения, а также повысят риск вторичных санкций для финансовых институтов, продолжающих работать с российской военной экономикой.

Slack не впервые отключает своих клиентов в россии в связи с международными санкциями из-за политики головной компании Salesforce. Первая волна блокировок была проведена сразу после начала вторжения в Украину — в марте 2022 года. Она затронула компании, попавшие в черные списки США. В том числе с заморозкой аккаунтов столкнулись работники «Сбера».

В феврале 2024 года сообщалось, что Slack разослал российским пользователям уведомления о блокировке аккаунтов, зарегистрированных на email-адреса в зоне.ru.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
16 июня 2024, 15:21
#
А толку?
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