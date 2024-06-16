Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

Депозитарий Euroclear приостановил обслуживание активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) после того, как он попал под блокирующие санкции США, следует из письма Euroclear клиентам, пишет РБК.

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Что известно

«До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», — говорится в письме. В

Euroclear отметили, что анализируют влияние санкций против НРД, а также «влияние новых санкций на внутренние бесплатежные расчеты по локальным ценным бумагам россии».

То, что Euroclear приостановил обслуживание, изданию подтвердили глава европейского брокера Mind Money (ранее «Церих») Юлия Хандошко и Сергей Гландин из BGP Litigation, которому об этом рассказали партнеры из Бельгии.

Эксперты отметили, что это действие означает приостановку разблокировки активов российских инвесторов.

Напомним

12 июня США ввели санкции против НРД, Мосбиржи, Национального клирингового центра и еще более чем 30 физических лиц и 200 юрлиц.

Мосбиржа заявила, что с 13 июня перестанет проводить торги долларом, евро, Банк россии сообщил о приостановке торгов гонконгским долларом. ЦБ заявил, что будет определять официальные курсы доллара и евро, используя банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, и что курс «останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета». Крупнейшие российские банки после отмены биржевых торгов стали повышать курсы валют.

Euroclear с середины мая приостановил зачисление ценных бумаг из нероссийских депозитариев в свою инфраструктуру на любые счета, связанные с резидентами россии.

Решение Euroclear означает, что теперь российские инвесторы и брокеры не смогут зачислять туда бумаги с локальных рынков, к примеру из американского депозитария DTC, швейцарского Six Sis, британского CREST, сказал источник газеты в крупном российском брокере.

По его словам, поскольку у профучастников из россии нет прямых счетов в упомянутых депозитариях, они могли переводить российские ценные бумаги в отечественную инфраструктуру под расконвертацию, замещение, погашение и выплату дивидендов только через Euroclear.