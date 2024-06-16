В Турции хотят ввести налог на операции с криптовалютами

Министерство финансов Турции рассматривает возможность введения налога в размере 0,03% на сделки с криптовалютами. Об этом сообщает Bloomberg .

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

В заявлении говорится, что в последнее время криптоактивы стали популярны среди розничных турецких инвесторов, поскольку они стремятся застраховаться от ослабления лиры и роста инфляции.

В случае введения такого налога, бюджет страны будет пополняться на 3,7 млрд лир (около $113 млн) ежегодно, отметили в Bloomberg.

«Власть хочет провести одну из самых больших налоговых реформ за последние два десятилетия. Турция пытается исправить пострадавший от землетрясений бюджет в 2023 году», — заявили журналисты.

Читайте: Турция усилит регулирование криптоактивов, чтобы выйти из «серого списка» FATF

Они добавили, что если это удастся реализовать, то в бюджет государства поступит еще 226 млрд лир ($7 млрд), что составляет примерно 0,7% валового внутреннего продукта.

Напомним

В Турции начали готовить новый пакет нормативных актов для криптовалютной индустрии, которые призваны обеспечить защиту потребителей и одновременно поддержать инновации.

FATF в 2021 году снизила рейтинг Турции в так называемый серый список стран, которые не принимают достаточных мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.