Министерство финансов Турции рассматривает возможность введения налога в размере 0,03% на сделки с криптовалютами. Об этом сообщает Bloomberg.
В Турции хотят ввести налог на операции с криптовалютами
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В заявлении говорится, что в последнее время криптоактивы стали популярны среди розничных турецких инвесторов, поскольку они стремятся застраховаться от ослабления лиры и роста инфляции.
В случае введения такого налога, бюджет страны будет пополняться на 3,7 млрд лир (около $113 млн) ежегодно, отметили в Bloomberg.
«Власть хочет провести одну из самых больших налоговых реформ за последние два десятилетия. Турция пытается исправить пострадавший от землетрясений бюджет в 2023 году», — заявили журналисты.
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Они добавили, что если это удастся реализовать, то в бюджет государства поступит еще 226 млрд лир ($7 млрд), что составляет примерно 0,7% валового внутреннего продукта.
Напомним
В Турции начали готовить новый пакет нормативных актов для криптовалютной индустрии, которые призваны обеспечить защиту потребителей и одновременно поддержать инновации.
FATF в 2021 году снизила рейтинг Турции в так называемый серый список стран, которые не принимают достаточных мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
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