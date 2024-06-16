Коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре организации, среди стран есть и Венгрия

Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации, такие данные показали во время мероприятия. Об этом пишет Лига.

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Кто подписал

Среди международных организаций-подписантов: Совет Европы, а также главные институты Евросоюза — Европейская комиссия, Европейский совет и Европейский парламент.

Полный список стран, не подписавших коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты.

Также не подписала и Бразилия, но она на мероприятии была наблюдателем.

Часть международных организаций были наблюдателями, поэтому, вероятно, также не подписали: Ватикан, ООН и Экуменический Патриархат.

В то же время, среди организаций не наблюдателей свою подпись под коммюнике не поставили: ОБСЕ и Организация американских государств.

Среди 80 стран-подписантов Сербия, Словакия и Венгрия.

Также среди подписантов есть и Турция, хотя 15 июня глава МИД страны заявил, что при участии россии встреча якобы была бы «продуктивнее».

Полный перечень стран, подписавших документ: