Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации, такие данные показали во время мероприятия. Об этом пишет Лига.
Коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре организации, среди стран есть и Венгрия
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Кто подписал
Среди международных организаций-подписантов: Совет Европы, а также главные институты Евросоюза — Европейская комиссия, Европейский совет и Европейский парламент.
Полный список стран, не подписавших коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты.
Также не подписала и Бразилия, но она на мероприятии была наблюдателем.
Часть международных организаций были наблюдателями, поэтому, вероятно, также не подписали: Ватикан, ООН и Экуменический Патриархат.
В то же время, среди организаций не наблюдателей свою подпись под коммюнике не поставили: ОБСЕ и Организация американских государств.
Среди 80 стран-подписантов Сербия, Словакия и Венгрия.
Также среди подписантов есть и Турция, хотя 15 июня глава МИД страны заявил, что при участии россии встреча якобы была бы «продуктивнее».
Полный перечень стран, подписавших документ:
- Албания;
- Андорра;
- Аргентина;
- Австралия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Бенин;
- Босния и Герцеговина;
- Болгария;
- Кабо-Верде;
- Канада;
- Чили;
- Коморские острова;
- Коста-Рика;
- Кот-д'Ивуар;
- Хорватия;
- Кипр;
- Чехия;
- Дания;
- Доминиканская республика;
- Эквадор;
- Эстония;
- Фиджи;
- Финляндия;
- Франция;
- Гамбия;
- Грузия;
- Германия;
- Гана;
- Греция;
- Гватемала;
- Венгрия;
- Исландия;
- Ирак;
- Ирландия;
- Израиль;
- Италия;
- Япония;
- Иордания;
- Кения;
- Косово;
- Латвия;
- Либерия;
- Лихтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Монако;
- Черногория;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Северная Македония;
- Норвегия;
- Палау;
- Перу;
- Филиппины;
- Польша;
- Португалия;
- насморк;
- Республика Корея;
- Румыния;
- Руанда;
- Сан-Марино;
- Сан-Томе и Принсипи;
- Сербия;
- Сингапур;
- Словакия;
- Словения;
- Сомали;
- Испания;
- Суринам;
- Швеция;
- Восточный Тимор;
- Турция;
- Украина;
- Соединенные Штаты;
- Уругвай.
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