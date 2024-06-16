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16 июня 2024, 15:58 Читати українською

Коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре организации, среди стран есть и Венгрия

Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации, такие данные показали во время мероприятия. Об этом пишет Лига.

Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации, такие данные показали во время мероприятия.

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Кто подписал

Среди международных организаций-подписантов: Совет Европы, а также главные институты Евросоюза — Европейская комиссия, Европейский совет и Европейский парламент.

Полный список стран, не подписавших коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты.

Также не подписала и Бразилия, но она на мероприятии была наблюдателем.

Часть международных организаций были наблюдателями, поэтому, вероятно, также не подписали: Ватикан, ООН и Экуменический Патриархат.

В то же время, среди организаций не наблюдателей свою подпись под коммюнике не поставили: ОБСЕ и Организация американских государств.

Среди 80 стран-подписантов Сербия, Словакия и Венгрия.

Также среди подписантов есть и Турция, хотя 15 июня глава МИД страны заявил, что при участии россии встреча якобы была бы «продуктивнее».

Полный перечень стран, подписавших документ:

  • Албания;
  • Андорра;
  • Аргентина;
  • Австралия;
  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Бенин;
  • Босния и Герцеговина;
  • Болгария;
  • Кабо-Верде;
  • Канада;
  • Чили;
  • Коморские острова;
  • Коста-Рика;
  • Кот-д'Ивуар;
  • Хорватия;
  • Кипр;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Доминиканская республика;
  • Эквадор;
  • Эстония;
  • Фиджи;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Гамбия;
  • Грузия;
  • Германия;
  • Гана;
  • Греция;
  • Гватемала;
  • Венгрия;
  • Исландия;
  • Ирак;
  • Ирландия;
  • Израиль;
  • Италия;
  • Япония;
  • Иордания;
  • Кения;
  • Косово;
  • Латвия;
  • Либерия;
  • Лихтенштейн;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Молдова;
  • Монако;
  • Черногория;
  • Нидерланды;
  • Новая Зеландия;
  • Северная Македония;
  • Норвегия;
  • Палау;
  • Перу;
  • Филиппины;
  • Польша;
  • Португалия;
  • насморк;
  • Республика Корея;
  • Румыния;
  • Руанда;
  • Сан-Марино;
  • Сан-Томе и Принсипи;
  • Сербия;
  • Сингапур;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Сомали;
  • Испания;
  • Суринам;
  • Швеция;
  • Восточный Тимор;
  • Турция;
  • Украина;
  • Соединенные Штаты;
  • Уругвай.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
arena22
arena22
16 июня 2024, 16:32
#
Так Швейцария — подписала или нет?
+
+15
Bookseller
Bookseller
16 июня 2024, 16:46
#
Перемога? Потужно?
+
+15
Gari4ek
Gari4ek
16 июня 2024, 17:00
#
Насморк — а это что за страна такая))))
+
+41
SomeOne1999
SomeOne1999
16 июня 2024, 18:32
#
Теперь осталось только распечатать и подтереться.
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