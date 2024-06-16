За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 526 310 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 июня: 1160 российских оккупантов, 3 ракеты и 11 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 526310 (+1160) человек,
- танков — 7956 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 15269 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 13913 (+58) ед,
- РСЗО — 1104 (+1) ед,
- средства ПВО — 853 (+0) ед,
- самолетов — 359 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11159 (+11),
- крылатые ракеты — 2296 (+3),
- корабли — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18967 (+56) ед,
- специальная техника — 2325 (+3)
Источник: Минфин
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