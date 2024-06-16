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16 июня 2024, 11:22 Читати українською

Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам россиян

Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля 2024 года, сообщила пресс-служба на сайте банка.

Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля 2024 года, сообщила пресс-служба на сайте банка.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПроценты за июнь по действующим ставкам кредитная организация выплатит 30 июня.
Фото:depositphotos.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Проценты за июнь по действующим ставкам кредитная организация выплатит 30 июня. При этом клиенты смогут продолжить свободно распоряжаться средствами на накопительных счетах.

Решение было принято, чтобы соблюсти предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по снижению объемов присутствия австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в россии. Там добавили, что накопительные счета имели невысокую доходность, из-за чего не пользовались «широким спросом». В то же время, кредитная организация видит «стабильный рост интереса клиентов» к другим инструментам для размещения средства с более высокими процентами.

Читайте: Райффайзенбанк перестанет открывать накопительные счета россиянам

Ранее Райффайзенбанк сообщил о снижении объемов кредитования, чтобы выполнить предписание ЕЦБ. «На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет», — отметили в пресс-службе.

В апреле RBI рассказала, что ожидает запроса от европейского регулятора об ускорении сокращения бизнеса в россии. Предыдущие требования ЕЦБ предполагали сокращение кредитов и исходящих из россии международных платежей на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

Напомним

«Минфин» писал, что австрийский Raiffeisen Bank International получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что банку могут ограничить доступ к американской финансовой системе через бизнес в россии.

Ранее Европейский центральный банк направил в австрийский Raiffeisen Bank требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в россии. После этого в банке пообещали летом начать сворачивать там бизнес.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+45
Злий Інвестор
Злий Інвестор
16 июня 2024, 11:27
#
Оце наказали так наказали! Райф тільки радий старатися, буде розпоряджатися грошима, а відсоточки собі залишати. Ну і з ринку російського реж напряд піде.
+
+15
innapcholko
innapcholko
16 июня 2024, 12:37
#
Раф хорошо пилит на комиссиях — благо они не под санкциями и им все можно! — им пофиг на «депоизты»! Какие там депозиты — если сверх-прибыли — благо они не под санкциями!
+
0
xapyga
xapyga
16 июня 2024, 13:18
#
Топ новость…
+
0
bonv
bonv
16 июня 2024, 15:21
#
Ні про що…
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