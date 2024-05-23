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23 мая 2024, 15:56 Читати українською

Репутация Tesla резко упала из-за Илона Маска

Репутация бренда Tesla Motors продолжала падать в течение последнего года, поскольку выходки генерального директора Илона Маска и другие проблемы запятнали его некогда безупречный имидж. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Axios Harris Poll 100.

Репутация бренда Tesla Motors продолжала падать в течение последнего года, поскольку выходки генерального директора Илона Маска и другие проблемы запятнали его некогда безупречный имидж.
Фото: pixabay.com

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В 2021 году Tesla поднялась на 8 место в рейтинге 100 известнейших компаний Америки по имиджу, но с тех пор резко упала на 63 место.

В опросе Axios Harris Poll 100 компании занимают месяцы по таким характеристикам как сочетание качеств, доверие и этика.

Репутация Tesla (63 место) отстала от репутации других автопроизводителей:

  • Honda занимает 7 место,
  • Toyota — 12 место,
  • Subaru — 15 место,
  • General Motors — 40 место,
  • Ford — 55 место.

Ниже расположился только Volkswagen (69-е место).

Репутация Tesla страдает из-за Маска

Компанию Tesla давно определяет ее генеральный директор, захвативший потребителей и инвесторов своим видением продвижения электромобилей как средства борьбы с изменением климата.

Но его беспорядочный выкуп Twitter и все более противоречивые политические выкрики на платформе, которая теперь называется X, оттолкнули некоторых бывших приверженцев.

Иногда владельцы Tesla даже наклеивают на бамперы своих автомобилей наклейки с надписью: «Я купил это до того, как Илон сошел с ума».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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