Приватбанк совместно с Visa с 15 мая по 15 июля 2024 года ввел свободный тариф с 0% комиссии для бизнеса, который продает свои товары через интернет и принимает платежи с карточек. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Приват временно установил нулевой тариф на интернет-эквайринг для бизнеса
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Нулевой тариф
Нулевой тариф будет действовать для всех новых пользователей сервиса Liqpay, если обращение по карточкам не превышает 50 000 грн, уточняют в банке.
LiqPay — сервис для интернет-платежей на украинском рынке. Ежедневно украинцы оплачивают через LiqPay более 2 млн онлайн-покупок.
С помощью LiqРay предприниматели и юридические лица могут принимать платежи онлайн через веб-сайты и мобильные приложения и управлять своим бизнесом.
Для оплаты LiqPay предоставляет множество платежных методов: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токены и прочее.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Ще цікаво, що цей феномен наблюдається на сайтах де пише Plata by mono, а де просто пише Plata (саме так вони попросили підписувати їх еквайринг) ситуація по розподіленню платежів рівніша. Тобто люди краще реагують на бренд моно.
P. S. На мою думку wfp краще обох разом взятих, якщо задумуєтесь кого підключати, то я б рекомендував вибирати їх.