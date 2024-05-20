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20 мая 2024, 14:33 Читати українською

Приват временно установил нулевой тариф на интернет-эквайринг для бизнеса

Приватбанк совместно с Visa с 15 мая по 15 июля 2024 года ввел свободный тариф с 0% комиссии для бизнеса, который продает свои товары через интернет и принимает платежи с карточек. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Приватбанк совместно с Visa с 15 мая по 15 июля 2024 года ввел свободный тариф с 0% комиссии для бизнеса, который продает свои товары через интернет и принимает платежи с карточек.

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Нулевой тариф

Нулевой тариф будет действовать для всех новых пользователей сервиса Liqpay, если обращение по карточкам не превышает 50 000 грн, уточняют в банке.

LiqPay — сервис для интернет-платежей на украинском рынке. Ежедневно украинцы оплачивают через LiqPay более 2 млн онлайн-покупок.

С помощью LiqРay предприниматели и юридические лица могут принимать платежи онлайн через веб-сайты и мобильные приложения и управлять своим бизнесом.

Для оплаты LiqPay предоставляет множество платежных методов: PrivatPay, Apple Pay, Google Pay, QR-код, токены и прочее.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
20 мая 2024, 14:48
#
Коли моно тільки зробили еквайринг, то за місяць після запуску віджали в лікпея 30% на сайтах наших клієнтів. Зараз чекнув заради інтересу, а вже 90% віджали в лікпея :)

Ще цікаво, що цей феномен наблюдається на сайтах де пише Plata by mono, а де просто пише Plata (саме так вони попросили підписувати їх еквайринг) ситуація по розподіленню платежів рівніша. Тобто люди краще реагують на бренд моно.

P. S. На мою думку wfp краще обох разом взятих, якщо задумуєтесь кого підключати, то я б рекомендував вибирати їх.
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0
torn
torn
20 мая 2024, 15:38
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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torn
torn
20 мая 2024, 15:41
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Сумарна комісія за переказ безготівкової оплати в 500 грн складає 7,7%, 5,6% за 1000 грн., 4,7% за 2000 грн. Тобто якщо інтернет-магазин торгує товарами післяплатою цінового діапазону 500−1000 грн, то Нова пошта отримує з ОБОРОТУ цього магазину близько 6,6% коміссії тільки за переказ коштів. А крім цього звісно оплачуються самі послуги доставки. В Європі, чи навіть в світі, десь є хоч близько подібні комісії за перекази?
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YevgenMuza
YevgenMuza
20 мая 2024, 16:51
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А тут прийомна представників НБУ?))
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