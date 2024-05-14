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14 мая 2024, 19:22 Читати українською

Приватбанк запустил цифровую оплату в киевских пригородных автобусах

Приватбанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут «Киев-Боярка». Технологической основой оплаты является сервис «Терминал». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Приватбанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут «Киев-Боярка».

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Приложение работает на основе технологии Visa Tap to Phone, которая превращает современные смартфоны или планшеты на базе операционных систем Android и IOS, оборудованные NFC-чипом, в полноценный POS-терминал с такими же строгими протоколами защиты.

Денежные операции осуществляются на основе EMV — международного стандарта оплаты банковскими картами, который присваивает каждой транзакции динамическую криптограмму («токен»), которую невозможно использовать повторно, а мобильные девайсы обеспечивают дополнительный уровень биометрической аутентификации.

Источник: Минфин
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