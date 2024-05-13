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13 мая 2024, 10:00 Читати українською

Первый миллиард: ПУМБ профинансировал ФЛП на рекордную сумму

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) достиг значительных результатов в финансировании самого массового сегмента бизнеса — физических лиц-предпринимателей. Так, в мае общая сумма выданных средств за полтора года кредитования ФЛП превысила отметку в рекордные 1 млрд грн.

Популярность онлайн-кредита для ФЛП «всеБІЗНЕС» обусловлена сразу несколькими его преимуществами, которые заключаются в его скорости и легкости оформления.

Займ «всеБІЗНЕС» позволяет владельцу бизнеса получить до 750 тыс. грн. на выгодных условиях полностью дистанционно, не отвлекаясь от своих дел. Решение об одобрении кредита принимается так же быстро — в течение одного рабочего дня. А после подписания онлайн-договора деньги поступают на счет ФЛП и сразу становятся доступными для использования.

И все это без залога и поручительства, что значительно упрощает весь процесс!

В удобстве такого онлайн-кредита уже убедились почти 4 тысячи предпринимателей, которые благодаря кредитным средствам успешно развивают свой бизнес, получая финансовую поддержку от ПУМБ.

Оформить кредит могут даже недавно зарегистрированные ФЛП и те предприниматели, которые не сотрудничали с банком до этого. Нужно лишь заполнить короткую анкету на сайте ПУМБ.

Источник: Минфин
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