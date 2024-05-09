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9 мая 2024, 11:51 Читати українською

Bybit анонсировала листинг токена Notcoin, прогноз роста биткоина до $150 тысяч: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа Bybit анонсировала листинг токена Notcoin

Криптовалютная биржа Bybit анонсировала листинг токена Notcoin (NOT). Он состоится 16 мая 2024 в 15:00 по киевскому времени.

Депозиты и вывод актива будут доступны в сети The Open Network.

Кроме того, криптовалютная биржа OKX представила Notcoin на OKX Jumpstart. В общей сложности на кампанию выделено 1 283 990 271 NOT. Для участия пользователям нужно в разделе Jumpstart поместить свои Toncoin в пул для стейкинга. Акция продлится с 13 по 16 мая.

Регулятор Индонезии сформировал криптокомитет

Агентство по надзору за торговлей товарными фьючерсами Индонезии (Bappebti) организовало комитет по криптовалюту, который займется контролем за функционированием индустрии и соблюдением требований. Об этом сообщает CoinDesk.

Цифровые активы подпадают под юрисдикцию Bappebti, поскольку в Индонезии они считаются биржевым товаром.

«Оптимизация роли Комитета должна стать ключевым направлением в реализации текущей экосистемы криптовалют», — заявили в Bappebti.

Комитет будет анализировать отраслевые отчеты, управлять центральной базой данных, оценивать риски инструментов и иметь право предлагать добавление или исключение их из листинга.

В состав структуры войдут представители Bappebti, различных государственных министерств, криптобирж, клиринговых учреждений, ассоциаций, ученых и специалистов-практиков.

Трамп будет принимать пожертвования на предвыборную кампанию в криптоактивах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что будет принимать пожертвования на свою предвыборную кампанию в криптоактивах. Он также пообещал поддержать отрасль в случае победы.

«Если вы не можете (сделать пожертвования в криптовалюте, — ред.), то я позабочусь о том, чтобы решить это. Можем ли мы внести пожертвования на кампанию Трампа, используя цифровые активы? Я думаю, что ответ будет «да», — заявил политик.

Судя по всему, это заявление Дональд Трамп сделал в рамках встречи с владельцами NFT из его коллекции Mugshot Edition. Она проходила на вилле политика Мар-а-Лаго во Флориде.

У Трампа спросили, как тот планирует регулировать криптовалютную отрасль в случае своей победы.

«Если криптовалютный бизнес идет из США из-за враждебности, я намерен остановить это. Я этого не хочу. Если мы планируем принять это (отрасль — ред.), то должны создать такие условия, чтобы они (компании — ред.) остались», — сказал Трамп.

Также он добавил, что в настоящее время администрация президента выступает против криптосферы, а Джо Байден даже не понимает, о чем идет речь.

Кроме криптоактивов в целом кандидат в президенты прокомментировал и NFT. По его словам, он и его команда сделали этот сектор снова популярным.

Напомним, что Трамп выпустил несколько NFT-коллекций, включая указанную выше Mugshot Edition. Они пользуются высоким спросом. Венчурная компания Mechanism Capital даже открыла позиции на NFT и токены, тематически связанные с Трампом.

Том Ли подтвердил прогноз для биткоина в $150 тысяч до конца года

Соучредитель аналитической компании Fundstrat Том Ли в эфире CNBC повторил свой прогноз для первой криптовалюты. По его словам, к концу 2024 года цена биткоина достигнет $150 000.

Эксперт впервые назвал целевую отметку в январе, обозначив возможность достижения биткоина $500 000 в ближайшие пять лет.

В феврале Ли подтвердил прогноз. В качестве аргументов он назвал сокращение предложения актива в результате халвинга и ожидание смягчения монетарной политики ФРС.

На этот раз аналитик привел в качестве аргумента предполагаемые «покупки в мае» после распродажи криптовалюты в апреле. Это противоречит известной инвестиционной аксиоме «продавай в мае и иди» (sell in May and go away).

Ли также отметил, что экономика США уже «не раскалена», поэтому у ФРС появились возможности сократить ключевую ставку. Такой ход поддержит акции компаний с малой капитализацией, технологический сектор и биткоины, уверен эксперт.

«Я думаю, что инфляция снизится достаточно резко. Не знаю когда, но где-то во втором полугодии», — заявил Ли.

По этим причинам в Fundstrat сохраняют как базовый сценарий для биткоина выход на уровень $150 000 в 2024 году, отметил он.

Источник: Минфин
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