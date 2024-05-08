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8 мая 2024, 11:20 Читати українською

Розыгрыш от «Бонус к депозиту» продлен — кто и какие призы может выиграть

Программа «Бонус к депозиту» позволяет оформить вклад и получить бонусные проценты в дополнение к ставке, которую предлагает банк. Но это еще не всё. Все, кто воспользуется акционным предложением от сайта «Минфин» в мае, смогут принять участие в розыгрыше. Что именно могут выиграть вкладчики, рассказываем поподробнее.

Программа «Бонус к депозиту» позволяет оформить вклад и получить бонусные проценты в дополнение к ставке, которую предлагает банк.

Общая стоимость призов — 150000 грн. Те, кому улыбнется фортуна, получат:

  • денежные призы на общую сумму 30000 грн;
  • онлайн курс об инвестициях в Академию Минфин;
  • билеты на конференцию для инвесторов «Жить на проценты 2024 года».

Приобщиться к участию в розыгрыше достаточно просто. Для этого нужно разместить заявку на участие в программе «Бонус к депозиту» → открыть гривневый депозит на сумму от 50 000 грн в одном из банков: Глобус Банк, РВС Банк или Пиреус Банк → заполнить Форму на сайте для подтверждения открытия депозита.

Важно помнить, что депозит следует открыть до 31 мая. Именно столько будет действовать розыгрыш. Так что стоит успеть испытать удачу!

В чем преимущества депозитов

Как правило, на депозитный счет размещают свободные средства. Сделать это достаточно просто и быстро. Очевидным преимуществом является то, что вкладчик гарантированно получит доход по истечению срока действия депозита, ведь процентная ставка, предлагаемая банком, заранее известна и фиксирована. А вместе с программой «Бонус к депозиту» вкладчики могут получить еще и дополнительные проценты. Для каждого банка они индивидуальны, ознакомиться подробнее можно на странице акции.

К тому же депозит — безопасный вариант инвестирования. По сути, государство страхует вклады украинцев и гарантирует, что все деньги будут возвращены, даже если банк обанкротится или совсем прекратит деятельность. В этом случае Фонд гарантирования вкладов вернет 100% средств. Действует эта гарантия для отмены военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев со дня его прекращения.

Депозит — особенно полезный инвестиционный инструмент, как для тех, кто только начинает свой путь в инвестировании. Он может стать выгодным для ищущих безопасный и гарантированный доход, а также хочет набраться опыта в управлении инвестициями.

Поспешите разместить вклад в мае, чтобы не упустить шанс извлечь не только выгоду, но и призы!

Источник: Минфин
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