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7 мая 2024, 19:21 Читати українською

Суд в очередной раз подтвердил невозможность возвращения Приватбанка бывшим владельцам

Хозяйственный суд города Киева подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка бывшим владельцам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Хозяйственный суд города Киева подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка бывшим владельцам.

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«Да, определением Хозяйственного суда города Киева от 7 мая 2024 года закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка, в результате заключения которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года, и обязательство вернуть бывшим акционерам собственность акции банка», — говорится в сообщении.

Дело было открыто по иску бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd в Национальный банк, Кабинет Министров, Министерство финансов, Приватбанк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, суд закрыл производство по делу на основании норм закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ.

Ведь согласно этому закону производства с такими исковыми требованиями подлежат закрытию. Истцы сформировали такие исковые требования, следствием удовлетворения которых является возвращение им акций банка, однако закон прямо запрещает, что и констатировал суд.

Виктор Григорчук также напомнил, что в соответствии со статьей 41 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передаче инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка, такие акции не могут быть востребованы в пользу предыдущего владельца.

В Нацбанке напомнили, что Большая Палата Верховного Суда 15 февраля 2023 года оставила в силе определение Хозяйственного суда города Киева от 2 июня 2021 года, которым было закрыто производство по делу по иску бывшего председателя правления и миноритарного акционера Приватбанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров продажи Приватбанка.

В настоящее время судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с Приватбанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
7 мая 2024, 20:04
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Не хватает в коментах теребоньки, которая будет визжать про зелю-ставленника коломойского :D
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