Открывайте счета для юридических лиц в ПУМБ онлайн за 10 минут

С мыслью про юридические лица и их комфорт Первый Украинский Международный Банк ( ПУМБ ) представил новую услугу дистанционного открытия текущих счетов, оставив в прошлом посещения отделений и бумажные документы.

Процесс очень быстрый и экономит самое ценное для владельцев бизнеса — время. Всего за 10 минут юридическое лицо сможет получить счет в ПУМБ и доступ к целой бизнес-экосистеме — интернет-банкингу и мобильному приложению ПУМБ Digital Business.

Все, что нужно иметь руководителю компании — это действительную ID-карту или заграничный паспорт гражданина Украины и активный Дія.Підпис в приложении Дія.

Далее лишь потребуется:

• Нажать «Открыть счет» и выбрать способ «Ідентифікація через Дію»;

• Ознакомиться с «Условиями открытия счета онлайн»;

• Ввести номер телефона руководителя и подтвердить его OTP-паролем;

• Отправить копию паспорта руководителя через приложение Дія;

• Выбрать юридическое лицо, для которого необходимо открыть счет;

• Заполнить анкетные данные;

• И подписать заявление на присоединение к договору банковского обслуживания с помощью Дія.Підпис.

«Мы долго работали над тем, чтобы все преимущества дистанционного обслуживания в ПУМБ стали доступными не только физическим лицам-предпринимателям, но и юридическим лицам. Сегодня банк с гордостью объявляет о возможности онлайн-открытия счетов и для компаний. Множество усилий было направлено на то, чтобы сделать процесс легким и, главное, быстрым. С начала года мы уже открыли больше 220 счетов дистанционно со средним таймингом всего в 10 минут» — делится Масюк Максим, начальник управления Digital развития малого бизнеса ПУМБ.

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