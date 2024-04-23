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23 апреля 2024, 9:15 Читати українською

Британия объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля посетит Польшу, где объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщили на сайте британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля посетит Польшу, где объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов.
Фото:my.ua

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Что известно

По информации, Риши Сунак встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить углубление британско-польских отношений. Также чиновники проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве по европейской безопасности и поддержке Украины. Затем премьер-министр отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем.

«Украина стоит перед экзистенциальной угрозой, поскольку россия продолжает свое варварское вторжение, рискуя безопасностью и стабильностью всей Европы», — говорится в сообщении.

Читайте: Британия выделила почти 150 миллионов фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины

Содержащий пакет военной помощи Украине

Дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов используют для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки. Известно, что беспилотники будут закуплены в Великобритании.

Министерство обороны Британии также пришлет Украине пакет оборудования, предназначенный для отражения российского вторжения на суше, море и воздухе. Пакет помощи содержит:

  • 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки,
  • более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow,
  • более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов,
  • почти 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.
Источник: Минфин
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