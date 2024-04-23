Среднее значение курса в 2024 году составит 40,33 грн/доллар. В конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар. Об этом говорится в консенсус-прогнозе за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованном на сайте Минэкономики.
В Минэкономики дали прогноз, каким будет курс доллара в конце 2024 года
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Что прогнозируют эксперты
Первая группа прогнозирует, что средний курс в 2025 году составит 42,6 грн/доллар и вырастет до 45,7 грн/доллар в конце года.
Другая группа ожидает средний курс 42,70 грн/доллар и рост до 44,80 грн/доллар в конце года.
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Напомним
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
16 квітня 2024, 15:09
Продав всі долари сьогодні. Відкуплюсь по 33. Запам’ятайте цей пост!
…помним и желаем удачи..