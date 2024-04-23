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23 апреля 2024, 13:34 Читати українською

В Минэкономики дали прогноз, каким будет курс доллара в конце 2024 года

Среднее значение курса в 2024 году составит 40,33 грн/доллар. В конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар. Об этом говорится в консенсус-прогнозе за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованном на сайте Минэкономики.

Среднее значение курса в 2024 году составит 40,33 грн/доллар.
Фото:depositphotos

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Что прогнозируют эксперты

Первая группа прогнозирует, что средний курс в 2025 году составит 42,6 грн/доллар и вырастет до 45,7 грн/доллар в конце года.

Другая группа ожидает средний курс 42,70 грн/доллар и рост до 44,80 грн/доллар в конце года.

Читайте: S&P спрогнозировало, каким будет курс доллара к гривне до конца года

Напомним

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 апреля 2024, 13:39
#
Думаю, що аналітики не помиляються. Судячи по динаміці ми прямуємо до таких цифр.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 апреля 2024, 14:35
#
Злий Інвестор
16 квітня 2024, 15:09
Продав всі долари сьогодні. Відкуплюсь по 33. Запам’ятайте цей пост!

…помним и желаем удачи..
+
+30
DjBoom
DjBoom
23 апреля 2024, 14:05
#
Аналітики кожного разу прогнозують падіння гривні, на практиці це падіння є але суттеве меньше ніж прогноз.
+
0
bonv
bonv
23 апреля 2024, 14:16
#
Експерти прогнозують подальшу девальвацію гривні.
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