В Минэкономики дали прогноз, каким будет курс доллара в конце 2024 года

Что прогнозируют эксперты

Первая группа прогнозирует, что средний курс в 2025 году составит 42,6 грн/доллар и вырастет до 45,7 грн/доллар в конце года.

Другая группа ожидает средний курс 42,70 грн/доллар и рост до 44,80 грн/доллар в конце года.

Читайте: S&P спрогнозировало, каким будет курс доллара к гривне до конца года

Напомним

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар.