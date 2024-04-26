ВВП Украины ускорилось в марте до 4,6% — Минэкономики

Минэкономики Украины оценило рост ВВП в марте на уровне 4,6%. В январе рост ВВП был на уровне 3,5%, а в феврале — 3,9%. Об этом сообщил Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования в ежемесячном обзоре основных событий экономики Украины.

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Тенденция роста ВВП поддерживается стабильной работой морских портов, что стимулировало деятельность железнодорожного транспорта, металлургии и добывания металлических руд, а также рядом других факторов:

наращиванием производственных мощностей в добывающей промышленности;

активизацией производства минеральных удобрений;

увеличением спроса на строительные услуги в благоприятных погодных условиях;

улучшением деловых настроений;

оживлением потребительской активности.

В то же время, Минэкономики отмечает, что сильные ракетные обстрелы в конце марта и начале апреля привели к значительным разрушениям энергетической инфраструктуры в некоторых регионах, что потребует времени и ресурсов на ее восстановление и притормозит возобновление производственной активности в отдельных видах деятельности.