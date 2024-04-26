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26 апреля 2024, 12:06 Читати українською

ВВП Украины ускорилось в марте до 4,6% — Минэкономики

Минэкономики Украины оценило рост ВВП в марте на уровне 4,6%. В январе рост ВВП был на уровне 3,5%, а в феврале — 3,9%. Об этом сообщил Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования в ежемесячном обзоре основных событий экономики Украины.

Минэкономики Украины оценило рост ВВП в марте на уровне 4,6%.

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Тенденция роста ВВП поддерживается стабильной работой морских портов, что стимулировало деятельность железнодорожного транспорта, металлургии и добывания металлических руд, а также рядом других факторов:

  • наращиванием производственных мощностей в добывающей промышленности;
  • активизацией производства минеральных удобрений;
  • увеличением спроса на строительные услуги в благоприятных погодных условиях;
  • улучшением деловых настроений;
  • оживлением потребительской активности.

В то же время, Минэкономики отмечает, что сильные ракетные обстрелы в конце марта и начале апреля привели к значительным разрушениям энергетической инфраструктуры в некоторых регионах, что потребует времени и ресурсов на ее восстановление и притормозит возобновление производственной активности в отдельных видах деятельности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Vadim531
Vadim531
26 апреля 2024, 12:32
#
Так прискорилось шо и курс девальвировал, такими темпами перестанут в эти грн облигации люди ставить и нафиг никому они не нужны будут
+
0
bonv
bonv
26 апреля 2024, 12:37
#
Поліпшенням ділових настроїв? У кого? Тих хто біля корита? Слуг типу народу? Зе-жесть.
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