Минэкономики Украины оценило рост ВВП в марте на уровне 4,6%. В январе рост ВВП был на уровне 3,5%, а в феврале — 3,9%. Об этом сообщил Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования в ежемесячном обзоре основных событий экономики Украины.
ВВП Украины ускорилось в марте до 4,6% — Минэкономики
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Тенденция роста ВВП поддерживается стабильной работой морских портов, что стимулировало деятельность железнодорожного транспорта, металлургии и добывания металлических руд, а также рядом других факторов:
- наращиванием производственных мощностей в добывающей промышленности;
- активизацией производства минеральных удобрений;
- увеличением спроса на строительные услуги в благоприятных погодных условиях;
- улучшением деловых настроений;
- оживлением потребительской активности.
В то же время, Минэкономики отмечает, что сильные ракетные обстрелы в конце марта и начале апреля привели к значительным разрушениям энергетической инфраструктуры в некоторых регионах, что потребует времени и ресурсов на ее восстановление и притормозит возобновление производственной активности в отдельных видах деятельности.
Источник: Минфин
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