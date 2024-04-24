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24 апреля 2024, 14:06 Читати українською

Украина получила второй транш от ЕС на 1,5 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

В госбюджет Украины поступил второй транш в рамках переходного финансирования в размере 1,5 млрд евро в соответствии с инструментом Европейского Союза Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В госбюджет Украины поступил второй транш в рамках переходного финансирования в размере 1,5 млрд евро в соответствии с инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.
Фото: pixabay.com

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«Международная поддержка является ключевой в обеспечении макроэкономической стабильности и построении фундамента для дальнейшего экономического роста. Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной поддержки от февраля 2022 года — более 31 млрд евро.

Внедрение Инструмента Ukraine Facility вместе с одобрением Еврокомиссией Плана Украины поможет своевременно и в полном объеме обеспечивать насущные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции. В то время как имплементация структурных реформ будет способствовать экономическому развитию и евроинтеграции Украины", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

В марте в госбюджет поступил первый транш в размере 4,5 млрд евро.

15 апреля Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Ukraine Facility, который насчитывает конкретный перечень структурных реформ и мер, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики Украины, зеленому переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.

Решение требует окончательного утверждения Советом Е С. После принятия Плана и подписания всех международных договоров и выполнения внутригосударственных процедур, как ожидается, в государственный бюджет будет направлено 1,9 млрд евро безусловного финансирования.

Ukraine Facility — это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024 — 2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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