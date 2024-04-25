Украинцы могут оставаться в Германии и с недействительным паспортом

Предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает обязательного наличия у них действующего паспорта. Об этом заявил представитель берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель ФРГ, в ответе на запрос Deutsche Welle.

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По его словам, право на пребывание в стране и все связанные с этим возможности остаются в силе независимо от решения МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за рубежом.

Кроме того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung) может выдать ему для поездок за границу проездной документ, который заменяет паспорт.

Правда, добавляет представитель сената, это будет делаться только в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать немецкие документы, заменяющие документы, лицам призывного возраста, если они могут доказать наличие для поездки веских причин. Военная обязанность сама по себе считается в Германии вполне приемлемой гражданской обязанностью.

«Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться», — откровенно предупреждает представитель сената.