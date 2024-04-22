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22 апреля 2024, 19:12 Читати українською

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10% китайской Hengli Petrochemical

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10%-й доли в китайской Hengli Petrochemical Co., сообщила пресс-служба саудовской госкомпании.

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке 10%-й доли в китайской Hengli Petrochemical Co., сообщила пресс-служба саудовской госкомпании.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиAramco и Hengli Group, материнская компания Hengli Petrochemical, подписали соглашение о намерениях в отношении предполагаемой сделки.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Aramco и Hengli Group, материнская компания Hengli Petrochemical, подписали соглашение о намерениях в отношении предполагаемой сделки. Для ее заключения требуется проведение due diligence и получение разрешений от регуляторов.

Hengli Petrochemical владеет и управляет нефтеперерабатывающим и нефтехимическим комплексом в китайской провинции Ляонин с мощностью переработки 400 тысяч баррелей в сутки, а также рядом предприятий в провинциях Цзянсу и Гуандун.

Покупка доли в этой компании соответствует стратегии расширения присутствия Aramco в сегменте downstream на ключевых рынках, а также развития в сфере нефтехимии и заключения долгосрочных соглашений в сфере поставок нефти.

Акции Hengli Petrochemical в Шанхае подорожали на 18% с начала 2024 года, капитализация компании составляет 113,26 млрд юаней ($15,64 млрд).

Источник: Минфин
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