Европейский инвестиционный банк планирует предоставить 200 млн евро кредита на запуск в Украине программы социального жилья, рассказала старший специалист по кредитованию ЕИБ Оксана Ремига.
ЕИБ планирует предоставить кредит на запуск в Украине программы социального жилья
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Что известно о кредите
«Этот кредит будет целевым, и возможно его поддержит Еврокомиссия инвестиционным грантом», заявила Ремига.
По ее словам, идея социального жилья состоит в строительстве многоквартирных домов, владельцами которых будут муниципалитеты.
«80% квартир будут предназначены для сдачи в аренду социально уязвимым группам по льготной цене, а остальные квартиры и помещения будут сдавать по рыночной стоимости для обеспечения функционирования дома», — пояснила она.
Такие дома будут строить внутри других районов, чтобы не допустить геттоизации.
«ЕИБ не предлагает программ, конечной целью которых являются кредиты для физлиц на жилье. Только создание жилья в собственности и управлении муниципалитетов. Кредитная программа создания социального жилья с бюджетом в 200 млн евро является пилотной для нас», — сказала Ремига.
Комментарии - 1
Будинок-гетто це звісно краще ніж район-гетто. Але чому не купувати квартири у вже існуючих будинках? Або будинках, які будуються. Оце би і було максимальне недопущення геттоїзації.