Британские банки тестируют токенизированные депозиты

Британская торговая ассоциация UK Finance начала работу над новым этапом пилотного проекта, направленного на токенизацию депозитов . Организация расширяет экспериментальный реестр для отслеживания банковских платежей по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба UK Finance.

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Участниками проекта стали известные банки и компании, в частности Barclays, HSBC, Citigroup, Lloyds Banking Group, Mastercard, NatWest, Nationwide, Santander, Standard Chartered, Virgin Money и VISA.

«Приятно видеть сотрудничающую индустрию финансовых услуг, чтобы расширить границы платежных инноваций. Мы надеемся, что эти эксперименты дадут понять, как общая платформа для инноваций может улучшить взаимодействие с клиентами с помощью новых функций платежей, а также снизить риск фрагментации на рынках розничных платежей», — заявил глава технического отдела Barclays Ли Брейн.

В комментарии Bloomberg генеральный директор Quant Гилберт Вердиан отметил, что участники пилота будут использовать платформу в течение нескольких лет.

По имеющимся данным, инициатива является последним шагом на пути создания эффективной системы, которую смогут использовать банки для токенизации депозитов и ценных бумаг.

Ожидается, что благодаря увеличению количества активов, записанных в виде токена в едином блокчейне, международные транзакции будут производиться быстрее и проще. Кроме того, инициатива должна снизить возможность ошибок и мошенничества, говорится в тексте документа.

Экспериментальная фаза продлится до лета 2024 года, а ее результаты будут опубликованы в августе. В течение этого времени участники сосредоточатся на различных аспектах, включая оценку преимуществ для бизнеса и клиентов, изучение технической составляющей и рассмотрение правовой базы, касающейся работы системы расчетов с общим реестром.