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17 апреля 2024, 12:58 Читати українською

Британские банки тестируют токенизированные депозиты

Британская торговая ассоциация UK Finance начала работу над новым этапом пилотного проекта, направленного на токенизацию депозитов. Организация расширяет экспериментальный реестр для отслеживания банковских платежей по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба UK Finance.

Британская торговая ассоциация UK Finance начала работу над новым этапом пилотного проекта, направленного на токенизацию депозитов.

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Участниками проекта стали известные банки и компании, в частности Barclays, HSBC, Citigroup, Lloyds Banking Group, Mastercard, NatWest, Nationwide, Santander, Standard Chartered, Virgin Money и VISA.

«Приятно видеть сотрудничающую индустрию финансовых услуг, чтобы расширить границы платежных инноваций. Мы надеемся, что эти эксперименты дадут понять, как общая платформа для инноваций может улучшить взаимодействие с клиентами с помощью новых функций платежей, а также снизить риск фрагментации на рынках розничных платежей», — заявил глава технического отдела Barclays Ли Брейн.

В комментарии Bloomberg генеральный директор Quant Гилберт Вердиан отметил, что участники пилота будут использовать платформу в течение нескольких лет.

По имеющимся данным, инициатива является последним шагом на пути создания эффективной системы, которую смогут использовать банки для токенизации депозитов и ценных бумаг.

Ожидается, что благодаря увеличению количества активов, записанных в виде токена в едином блокчейне, международные транзакции будут производиться быстрее и проще. Кроме того, инициатива должна снизить возможность ошибок и мошенничества, говорится в тексте документа.

Экспериментальная фаза продлится до лета 2024 года, а ее результаты будут опубликованы в августе. В течение этого времени участники сосредоточатся на различных аспектах, включая оценку преимуществ для бизнеса и клиентов, изучение технической составляющей и рассмотрение правовой базы, касающейся работы системы расчетов с общим реестром.

Источник: Минфин
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