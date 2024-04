Trust Wallet предупредил пользователей iOS о риске эксплойта, OKX запустила L2-сеть: что нового на рынке

Разработчики некастодиального криктокошелька Trust Wallet выпустили предупреждение пользователям iOS. Они проявили критическую уязвимость в службе обмена сообщениями iMessage.

«Предупреждение для пользователей iOS. У нас есть достоверная информация по уязвимости нулевого дня с высокой степенью риска, нацеленной на iMessage», — сообщила команда.

Уязвимость нулевого дня (0-day, zero day) — это термин, обозначающий неизвестные или неустраненные недостатки безопасности в программном обеспечении или оборудовании, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

В заявлении говорится, что злоумышленники могут получить доступ к iPhone и украсть личные данные: документы, пароли, фото. В первую очередь в зоне риска оказались владельцы «ценных счетов».

Генеральный директор Trust Wallet Эовин Чен поделилась скриншотом, что подтверждает наличие уязвимости.

Three intel detected iOS iMessage zero-day exploit для продажи в Dark Web. Это zero click exploit для перемещения телефона через iMessages. Ее asking price является $2M. Это должно быть не так для очень высоких значений индивидуальных средств, как более 0-дневного времени,… https://t.co/KTKgW6uCuv pic.twitter.com/6ULRgVSxjc