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16 апреля 2024, 11:26 Читати українською

Trust Wallet предупредил пользователей iOS о риске эксплойта, OKX запустила L2-сеть: что нового на рынке

Главное на криптовалютном рынке.

Главное на криптовалютном рынке.
Фото: pixabay.com

Команда Trust Wallet предупредила пользователей iOS о риске эксплойта

Разработчики некастодиального криктокошелька Trust Wallet выпустили предупреждение пользователям iOS. Они проявили критическую уязвимость в службе обмена сообщениями iMessage.

«Предупреждение для пользователей iOS. У нас есть достоверная информация по уязвимости нулевого дня с высокой степенью риска, нацеленной на iMessage», — сообщила команда.

Уязвимость нулевого дня (0-day, zero day) — это термин, обозначающий неизвестные или неустраненные недостатки безопасности в программном обеспечении или оборудовании, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

В заявлении говорится, что злоумышленники могут получить доступ к iPhone и украсть личные данные: документы, пароли, фото. В первую очередь в зоне риска оказались владельцы «ценных счетов».

Генеральный директор Trust Wallet Эовин Чен поделилась скриншотом, что подтверждает наличие уязвимости.

Примечательно, что потенциальным жертвам не нужно переходить по ссылке или загружать стороннее приложение, содержащее вредоносный код. Для взлома мобильных устройств мошенники используют критическую уязвимость в iMessage.

В связи с этим разработчики призвали владельцев iPhone отключить эту функцию на время, пока Apple не исправит проблему. Для этого необходимо открыть меню «Настройки», перейти в «Сообщения» и деактивировать iMessage в соответствующей категории.

OKX запустила собственную L2-сеть X Layer

В понедельник, 15 апреля, криптовалютная биржа OKX объявила о запуске сети второго уровня X Layer. Об этом сообщает Cointelegraph.

OKX запустила L2-сеть в сотрудничестве с командой Polygon Labs. Протокол доказательства с нулевым разглашением X Layer (X1) призван обеспечить более низкие комиссии в сети Ethereum и совместимость для пользователей, взаимодействующих с децентрализованными приложениями.

Согласно пресс-релизу, X Layer полностью совместима с виртуальной машиной Ethereum (EVM). Это позволит разработчикам создавать и запускать децентрализованные приложения (dApps) на базе Ethereum без необходимости переписывать базовый код.

По словам директора по маркетингу OKX Хайдера Рафика, X Layer и другие сети второго уровня должны стать неотъемлемой частью Web3-инфраструктуры.

«Мы строим экосистему, которая будет максимально цельной и совместимой. Мы считаем, что X Layer обладает безграничным потенциалом благодаря сильному сообществу и его связи с другими сетями на базе Ethereum», — сказал Рафик.

Власти Норвегии решили ограничить майнинг биткоина

Правительство Норвегии намерено положить конец майнингу криптовалют в стране как нежелательной деятельности. Об этом сообщает VG.

«Именно поэтому мы выдвигаем закон, впервые регулирующий индустрию дата-центров», — заявила глава министерства цифровизации Кариан Тунг.

Регистрация потребует предоставления сведений о том, кто стоит за предприятием, а также раскрытия предоставляемых услуг.

Очень важно получить хорошее представление о том, какие услуги предлагаются в этих дата-центрах. Нам нужны социально полезные объекты, необходимые для инфраструктуры", — объяснил министр энергетики Терье Осланд.

По словам чиновников, целью является отсечение нежелательной деятельности по добыче криптовалют, поскольку она связана с:

  • выбросами парниковых газов;
  • нерегулируемой отраслью, которая никак не контролируется.

Они отметили, что индустрия дата-центров в стране приветствуется, но правительство хочет большего контроля.

Тунг и Осланд считают, что стране не интересны актеры, просто желающие покупать дешевую электроэнергию. Однако каждый конкретный случай останется на усмотрение местных властей.

«Дата-центры сегодня являются частью общественной инфраструктуры Норвегии и они приветствуются. К примеру, безопасное хранение изображений или сообщений», — заявил Осланд.

Новые правила помогут выявить нежелательную деятельность по добыче цифровых активов, считают чиновники.

«Сколько дата-центров сегодня занимаются майнингом криптовалют в Норвегии? Мы этого не знаем. Но теперь мы получим ответ на этот вопрос», — заявила Тунг.

Объем ликвидаций на крипторынке превысил $310 млн в сутки

В ночь на 16 апреля 2024 года биткоин падал до отметки в $61 700, однако впоследствии курс первой криптовалюты поднялся до более чем $63 000. За сутки цена актива уменьшилась более чем на 4%. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $310 млн за 24 часа.

За последние сутки были ликвидированы позиции 121 038 трейдеров. Приблизительно $314 млн потерь пришлось на лонг-позиции, почти $85 млн — на шорт.

Наибольшие суммы ликвидаций уже традиционно были на криптовалютных биржах Binance и OKX — $125,85 млн. и $113,91 млн. соответственно. Крупнейшая ликвидация на $5,97 млн была зафиксирована на OKX в торговой паре ETH/USDT.

На момент написания биткоин торгуется на уровне $63 381.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
16 апреля 2024, 11:37
#
Samsung рулить!:)
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