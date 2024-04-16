Trust Wallet предупредил пользователей iOS о риске эксплойта, OKX запустила L2-сеть: что нового на рынке

Команда Trust Wallet предупредила пользователей iOS о риске эксплойта

Разработчики некастодиального криктокошелька Trust Wallet выпустили предупреждение пользователям iOS. Они проявили критическую уязвимость в службе обмена сообщениями iMessage.

«Предупреждение для пользователей iOS. У нас есть достоверная информация по уязвимости нулевого дня с высокой степенью риска, нацеленной на iMessage», — сообщила команда.

Уязвимость нулевого дня (0-day, zero day) — это термин, обозначающий неизвестные или неустраненные недостатки безопасности в программном обеспечении или оборудовании, против которых еще не разработаны защитные механизмы.

В заявлении говорится, что злоумышленники могут получить доступ к iPhone и украсть личные данные: документы, пароли, фото. В первую очередь в зоне риска оказались владельцы «ценных счетов».

Генеральный директор Trust Wallet Эовин Чен поделилась скриншотом, что подтверждает наличие уязвимости.

Three intel detected iOS iMessage zero-day exploit для продажи в Dark Web. Это zero click exploit для перемещения телефона через iMessages. Ее asking price является $2M. Это должно быть не так для очень высоких значений индивидуальных средств, как более 0-дневного времени,… https://t.co/KTKgW6uCuv pic.twitter.com/6ULRgVSxjc — Eowync.eth (@EowynChen) 15 апреля, 2024

Примечательно, что потенциальным жертвам не нужно переходить по ссылке или загружать стороннее приложение, содержащее вредоносный код. Для взлома мобильных устройств мошенники используют критическую уязвимость в iMessage.

В связи с этим разработчики призвали владельцев iPhone отключить эту функцию на время, пока Apple не исправит проблему. Для этого необходимо открыть меню «Настройки», перейти в «Сообщения» и деактивировать iMessage в соответствующей категории.

OKX запустила собственную L2-сеть X Layer

В понедельник, 15 апреля, криптовалютная биржа OKX объявила о запуске сети второго уровня X Layer. Об этом сообщает Cointelegraph.

OKX запустила L2-сеть в сотрудничестве с командой Polygon Labs. Протокол доказательства с нулевым разглашением X Layer (X1) призван обеспечить более низкие комиссии в сети Ethereum и совместимость для пользователей, взаимодействующих с децентрализованными приложениями.

Согласно пресс-релизу, X Layer полностью совместима с виртуальной машиной Ethereum (EVM). Это позволит разработчикам создавать и запускать децентрализованные приложения (dApps) на базе Ethereum без необходимости переписывать базовый код.

По словам директора по маркетингу OKX Хайдера Рафика, X Layer и другие сети второго уровня должны стать неотъемлемой частью Web3-инфраструктуры.

«Мы строим экосистему, которая будет максимально цельной и совместимой. Мы считаем, что X Layer обладает безграничным потенциалом благодаря сильному сообществу и его связи с другими сетями на базе Ethereum», — сказал Рафик.

Власти Норвегии решили ограничить майнинг биткоина

Правительство Норвегии намерено положить конец майнингу криптовалют в стране как нежелательной деятельности. Об этом сообщает VG.

«Именно поэтому мы выдвигаем закон, впервые регулирующий индустрию дата-центров», — заявила глава министерства цифровизации Кариан Тунг.

Регистрация потребует предоставления сведений о том, кто стоит за предприятием, а также раскрытия предоставляемых услуг.

Очень важно получить хорошее представление о том, какие услуги предлагаются в этих дата-центрах. Нам нужны социально полезные объекты, необходимые для инфраструктуры", — объяснил министр энергетики Терье Осланд.

По словам чиновников, целью является отсечение нежелательной деятельности по добыче криптовалют, поскольку она связана с:

выбросами парниковых газов;

нерегулируемой отраслью, которая никак не контролируется.

Они отметили, что индустрия дата-центров в стране приветствуется, но правительство хочет большего контроля.

Тунг и Осланд считают, что стране не интересны актеры, просто желающие покупать дешевую электроэнергию. Однако каждый конкретный случай останется на усмотрение местных властей.

«Дата-центры сегодня являются частью общественной инфраструктуры Норвегии и они приветствуются. К примеру, безопасное хранение изображений или сообщений», — заявил Осланд.

Новые правила помогут выявить нежелательную деятельность по добыче цифровых активов, считают чиновники.

«Сколько дата-центров сегодня занимаются майнингом криптовалют в Норвегии? Мы этого не знаем. Но теперь мы получим ответ на этот вопрос», — заявила Тунг.

Объем ликвидаций на крипторынке превысил $310 млн в сутки

В ночь на 16 апреля 2024 года биткоин падал до отметки в $61 700, однако впоследствии курс первой криптовалюты поднялся до более чем $63 000. За сутки цена актива уменьшилась более чем на 4%. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $310 млн за 24 часа.

За последние сутки были ликвидированы позиции 121 038 трейдеров. Приблизительно $314 млн потерь пришлось на лонг-позиции, почти $85 млн — на шорт.

Наибольшие суммы ликвидаций уже традиционно были на криптовалютных биржах Binance и OKX — $125,85 млн. и $113,91 млн. соответственно. Крупнейшая ликвидация на $5,97 млн была зафиксирована на OKX в торговой паре ETH/USDT.

На момент написания биткоин торгуется на уровне $63 381.