Японская ена снова обновила минимум в паре с долларом

Японская ена в понедельник коснулась отметки 160 в паре с долларом, что является самым большим показателем с 1990 года. Об этом пишет The Associated Press.

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После этого стоимость доллара быстро вернулась до 156 ен. Торговля также могла быть скачкообразной из-за выходного дня в Японии, из-за которого ее фондовый рынок был закрыт. Но скорость и степень колебаний ены вызвали предположение, что японские чиновники делают шаги, чтобы поддержать стоимость своей валюты.

Она долгое время находилась под давлением, поскольку Банк Японии удерживал процентные ставки на чрезвычайно низком уровне, чтобы стимулировать инфляцию в экономике страны. Только в прошлом месяце он прекратил политику удержания базовой процентной ставки на уровне ниже нуля.