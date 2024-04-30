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30 апреля 2024, 18:23 Читати українською

Vodafone за 2023 год заработал почти 22 миллиарда

Чистая прибыль Vodafone Ukraine Group за 2023 год выросла на 9%, до 22,6 миллиарда гривен. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль Vodafone Ukraine Group за 2023 год выросла на 9%, до 22,6 миллиарда гривен.

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Подробности

Рост на 9%, поддержанный 17% ростом доходов от передачи данных благодаря увеличению потребления. Показатель OIBDA вырос на 13%.

Чистая прибыль выросла на 361%, благодаря стабилизации национальной валюты, росту OIBDA и меньшим обесценениям и убыткам в результате влияния войны по сравнению с 2022 годом.

Напомним

Vodafone Group Plc согласилась продать свой итальянский бизнес компании Swisscom AG за 8 миллиардов евро (около 8,7 миллиарда долларов). Также объявлено о выкупе акций на сумму 4 миллиарда евро. Эти шаги направлены на оптимизацию деятельности Vodafone и повышение цены акций, которая в последнее время снижалась.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
30 апреля 2024, 20:12
#
Водафон багато пожертвував на ЗСУ.
+
0
RobinG
RobinG
30 апреля 2024, 20:31
#
Чистий прибуток державного Приватбанку за 2023 рік становив 37,8 млрд гривень. Чистий прибуток Vodafone Ukraine Group за 2023 рік — 22,6 мільярди гривень
+
0
mphet26
mphet26
30 апреля 2024, 21:31
#
Водафон держит марку! пример того как во время войны можно сохраниться и подняться.
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