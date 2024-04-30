К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 6 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 30 апреля: на межбанке доллар вырос на 7 копеек, а евро на 6 копеек
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Открытие 30 апреля
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Закрытие 30 апреля
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Изменения
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39,53/39,59
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39,60/39,66
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7 /7
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42,32/42,38
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42,38/42,44
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6/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,45−39,90 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,74−39,85, евро — 42,75−42,90 грн.
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Источник: Минфин
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