USDC обогнал USDT по количеству ежемесячных транзакций, Trust Wallet вернулся в Play Store: что нового на рынке

В Гонконге начались торги спотовыми ETF на базе биткоина и Ethereum

Сегодня, 30 апреля, на рынке Гонконга официально дебютировали шесть спотовых ETF на базе биткоина и Ethereum. Объем торгов превысил $6 млн. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи (HKEX).

Согласно HKEX, за первые несколько часов объем торгов по этим биржевым фондам составил около $6,3 млн. Это значительно ниже показателей, с которыми спотовые биткоин-ETF дебютировали в США.

В день выхода на фондовый рынок, 11 января 2024 года, объем торгов по этой позиции составил $4,6 млрд. При этом чистый приток капитала превысил $628 млн.

В интервью для CoinDesk глава отдела цифровых активов China Asset Management Чжу Хаоканг заявил, что спотовые крипто-ETF в Гонконге превзойдут американские. Также он отметил, что другие регионы в Азии, например Сингапур, могут одобрить такие биржевые фонды в будущем.

Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас прокомментировал начало торгов по спотовым крипто-ETF в Гонконге. По его словам, это отличная возможность оценить перспективы биржевых фондов на базе Ethereum (ETH).

Согласно его прогнозу, на их долю придется до 10% всего объема чистого притока капитала.

USDC обогнал USDT по количеству ежемесячных транзакций

Стейблкоин USDC обогнал лидера сегмента — USDT от Tether — по количеству транзакций за месяц. Об этом сообщают аналитики Visa.

По их данным, в апреле 2024 года совершено 166,6 млн операций в USDC против 163,6 млн USDT. Впервые «стабильная монета» от консорциума Centre вырвалась вперед по показателю в декабре 2023 года — 145 млн ежемесячных транзакций против 127 млн у конкурента.

USDT является крупнейшим стейблокином с рыночной капитализацией $110,3 млрд. В USDС показатель составляет $33,4 млрд.

С точки зрения общего количества пользователей USDC по-прежнему сильно отстает от USDT. В апреле первый использовали 9,57 млн уникальных адресов, второй — более 34,2 млн.

В Южной Корее будет создан департамент криптографических расследований — СМИ

В Южной Корее планируют превратить временный отдел расследования криптопреступлений в департамент. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что Министерство юстиции страны и Министерство внутренних дел и безопасности начнут обсуждение создания такого органа в начале мая 2024 года. Они планируют повысить существующий Совместный отдел расследования преступлений против виртуальных активов до официального ведомства.

«Повышение будет направлено на укрепление статуса подразделения, поскольку оно сейчас работает как временный орган при прокуратуре Южного округа Сеула и может быть расформировано. Ожидается, что это изменение повысит эффективность из-за назначения новых прокуроров и распределения бюджетных средств», — говорится в заявлении.

Журналисты отметили, что подразделение было запущено в июле 2023 как первый местный орган, сосредоточенный на преступлениях, связанных с цифровыми активами. Он состоит из около 30 экспертов из семи финансовых и налоговых регуляторных органов.

Trust Wallet вернулся в Play Store

Вчера, 29 апреля, принадлежащая Binance команда кошелька Trust Wallet сообщила об удалении приложения с маркетплейса Google Play Store.

Согласно публикации, несколько недель назад Google сообщила сервис о возможных принудительных мерах, после чего команда подала апелляцию. Однако корпорация решила удалить приложение, не окончив рассмотрение заявления.

Менее чем через час Trust Wallet снова появился в Play Store.

«Хорошо, с этим быстро разобрались», — отметили в компании.

Несмотря на удаление приложения, установочный APK-файл кошелька можно загрузить с официального сайта сервиса. Команда Trust Wallet также предупредила о фейковых приложениях, которые начали появляться на маркетплейсе.