Курс валют на 30 апреля: доллар в обменниках потерял пять копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке потеряло 5 копеек, а в продаже 3 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке и продаже снизился на 5 копеек. Курс евро в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,90 грн. Евро покупают за 42,35 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,70−39,80, евро — 42,75−42,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,53−39,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,32−42,38 грн/евро.

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