В США обеспокоились использованием USDT для обхода санкций

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 апреля 2024, 14:01 Читати українською

В США обеспокоились использованием USDT для обхода санкций

28 апреля сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл направили письмо Минфину, Минобороны и Белому дому, в котором выразили обеспокоенность использованием криптовалют для обхода санкций. Об этом сообщает Wall Street Journal.

28 апреля сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл направили письмо Минфину, Минобороны и Белому дому, в котором выразили обеспокоенность использованием криптовалют для обхода санкций.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Авторы задали ряд уточняющих вопросов касательно транзакций в стейблкоине USDT, осуществляемых РФ, Ираном и Северной Кореей.

«USDT компании Tether стала предпочтительной криптовалютой для тех, кто пытается избежать санкций, и других категорий нарушителей», — говорится в официальном письме.

Также сенаторы поинтересовались, поддерживают ли Минобороны и администрация президента Байдена просьбу американского Минфина о новых полномочиях.

Напомним

Ранее Казначейство США запросило дополнительные способы контроля за соблюдением вторичных санкций.

Также чиновники призвали принять закон, расширяющий сферу деятельности ведомства в «экосистеме цифровых активов» и правила, решающие юрисдикционные проблемы для регулирования иностранных компаний индустрии.

После новостей о планах Венесуэлы обходить американские санкции с помощью USDT компания Tether заявила о намерении блокировать платежи, используемые с этой целью.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+26
Genna Smatko
Genna Smatko
30 апреля 2024, 14:34
#
Криптовалюта як ООН тут ваші занепокоювання до сраки.
+
+15
bonv
bonv
30 апреля 2024, 14:41
#
Самі придумали і самі ж непокояться:)))
+
+14
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
30 апреля 2024, 14:46
#
Я тоже обеспокоился, но ковно в унитазе не поменяло цвет
+
+14
mantis05
mantis05
30 апреля 2024, 15:48
#
Странно, что они не обеспокоены использованием доллара США, при обходе их санкций
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 апреля 2024, 16:47
#
Тепер я зрозумів чому # Минфин США временного разрешил операции с российскими банками — https://minfin.com.ua/ua/2024/04/30/125985343/#com4632075
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает DedM03ay и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами