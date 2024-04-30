В США обеспокоились использованием USDT для обхода санкций

28 апреля сенаторы США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл направили письмо Минфину, Минобороны и Белому дому, в котором выразили обеспокоенность использованием криптовалют для обхода санкций. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Детали

Авторы задали ряд уточняющих вопросов касательно транзакций в стейблкоине USDT, осуществляемых РФ, Ираном и Северной Кореей.

«USDT компании Tether стала предпочтительной криптовалютой для тех, кто пытается избежать санкций, и других категорий нарушителей», — говорится в официальном письме.

Также сенаторы поинтересовались, поддерживают ли Минобороны и администрация президента Байдена просьбу американского Минфина о новых полномочиях.

Напомним

Ранее Казначейство США запросило дополнительные способы контроля за соблюдением вторичных санкций.

Также чиновники призвали принять закон, расширяющий сферу деятельности ведомства в «экосистеме цифровых активов» и правила, решающие юрисдикционные проблемы для регулирования иностранных компаний индустрии.

После новостей о планах Венесуэлы обходить американские санкции с помощью USDT компания Tether заявила о намерении блокировать платежи, используемые с этой целью.