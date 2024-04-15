Вес акций семи американских бигтехов в индексе S&P 500 приблизился к 30%, что стало новым рекордом, сообщило агентство Bloomberg.
Доля семи американских бигтехов в индексе S&P 500 подскочила до 30%
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Американский бигтех
Сейчас доля крупнейших бигтехов превышает совокупный вес промышленного сектора, сектора потребительских товаров, энергетики, сырьевого сектора, сектора коммунальных услуг и недвижимости.
В «великолепную семерку» входят крупнейшие технологические компании США — Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon и Meta. Всего в индекс S&P 500 входят бумаги 500 компаний из разных секторов экономики США.
Рост акций
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Рост технологических гигантов возглавила компания NVIDIA, акции которой в этом году подорожали более чем на 80% на фоне высокого спроса на чипы для вычислений с использованием искусственного интеллекта.
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Акции Meta подорожали на 48%, а бумаги Amazon — на 24%.
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Бумаги Microsoft и Alphabet прибавили по 14%.
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Акции Apple упали примерно на 9% с начала года.
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Бумаги Tesla подешевели примерно на 30% в этом году, поскольку компания борется с замедлением спроса на электромобили.
Концентрация мирового фондового рынка также находится на рекордно высоком уровне. Ранее издание Financial Times подсчитало, что доля десяти акций крупнейших по капитализации компаний в индексе MSCI All Country World достигла 19,5%, что стало новым максимумом за последние 30 лет. Индекс MSCI All Country World (MSCI ACWI) включает акции компаний из 23 развитых и 24 развивающихся стран.
В топ-10 индекса MSCI ACWI входят Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, два класса акций Alphabet, Eli Lilly, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Broadcom.
Сейчас доля топ-10 акций в индексе MSCI ACWI значительно превышает пик эпохи доткомов — в марте 2000 года показатель поднимался лишь до 16,2%. Для сравнения, в 2016 году десять самых тяжеловесных акций занимали в индексе менее 9%. С тех пор она постепенно увеличивалась.
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