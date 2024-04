Доля семи американских бигтехов в индексе S&P 500 подскочила до 30%

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Американский бигтех

Сейчас доля крупнейших бигтехов превышает совокупный вес промышленного сектора, сектора потребительских товаров, энергетики, сырьевого сектора, сектора коммунальных услуг и недвижимости.



В «великолепную семерку» входят крупнейшие технологические компании США — Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, NVIDIA, Amazon и Meta. Всего в индекс S&P 500 входят бумаги 500 компаний из разных секторов экономики США.

Рост акций

Рост технологических гигантов возглавила компания NVIDIA, акции которой в этом году подорожали более чем на 80% на фоне высокого спроса на чипы для вычислений с использованием искусственного интеллекта.

Акции Meta подорожали на 48%, а бумаги Amazon — на 24%.

Бумаги Microsoft и Alphabet прибавили по 14%.

Акции Apple упали примерно на 9% с начала года.

Бумаги Tesla подешевели примерно на 30% в этом году, поскольку компания борется с замедлением спроса на электромобили.

Концентрация мирового фондового рынка также находится на рекордно высоком уровне. Ранее издание Financial Times подсчитало, что доля десяти акций крупнейших по капитализации компаний в индексе MSCI All Country World достигла 19,5%, что стало новым максимумом за последние 30 лет. Индекс MSCI All Country World (MSCI ACWI) включает акции компаний из 23 развитых и 24 развивающихся стран.



В топ-10 индекса MSCI ACWI входят Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta, два класса акций Alphabet, Eli Lilly, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Broadcom.



Сейчас доля топ-10 акций в индексе MSCI ACWI значительно превышает пик эпохи доткомов — в марте 2000 года показатель поднимался лишь до 16,2%. Для сравнения, в 2016 году десять самых тяжеловесных акций занимали в индексе менее 9%. С тех пор она постепенно увеличивалась.